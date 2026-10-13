Giá cà phê hôm nay 13/10: Giá cà phê trên 2 sàn quốc tế đều giảm

Giá cà phê trên 2 sàn quốc tế đều giảm

Theo giacaphe.com, chiều 12/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế dều giảm.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều giảm

Cụ thể, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 0,03 %, tương ứng giảm 1 USD/tấn, hiện có giá giao dịch là 3.470 USD/tấn.

Cùng thời điểm, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 cũng giảm 0,38 %, tương ứng giảm 1,10 cent/lb, hiện có giá là 285,85 US cent/lb.

Theo ICO, đà giảm giá diễn ra trên diện rộng, khi tất cả các nhóm cà phê đều giảm từ 7,3% đến 9,9%. Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về nhóm cà phê arabica chế biến tự nhiên Brazil, chủ yếu do chịu tác động trực tiếp từ tiến độ và diễn biến vụ thu hoạch tại Brazil.

Triển vọng nguồn cung dồi dào từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, là một trong những yếu tố chính gây sức ép lên giá cà phê.

Về nhu cầu, ICO ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 giảm 0,8% so với niên vụ trước, trong đó có sự suy giảm tại Mỹ. Đồng thời, ICO dự báo thị trường cà phê toàn cầu sẽ chuyển sang trạng thái thặng dư 3 triệu bao trong niên vụ 2025-2026, sau bốn niên vụ liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Mặc dù vậy, mức thặng dư 3 triệu bao chỉ tương đương lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu trong chưa đầy một tuần, cho thấy cán cân cung – cầu vẫn có thể chịu tác động đáng kể từ những biến động về sản xuất và tiêu thụ.

Giá cà phê trong nước ổn định

Theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước chiều 12/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên vẫn đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 92.200 đồng/kg, ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó. 2 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ có giá cà phê được thu mua cùng là 93.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về sản lượng trong 9 tháng đầu năm 2026

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về sản lượng trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng giá bán thấp hơn cùng kỳ khiến kim ngạch thu về giảm khoảng 7%.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD. Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu ước đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh về khối lượng cho thấy hoạt động giao hàng vẫn duy trì tích cực vào giai đoạn cuối niên vụ cà phê 2025-2026.

Tuy nhiên, sự gia tăng về sản lượng chưa đủ bù đắp tác động từ giá cà phê xuất khẩu đi xuống. Theo Vicofa, chỉ số giá xuất khẩu bình quân trong 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến lượng xuất khẩu tăng hai chữ số nhưng tổng giá trị thu về vẫn giảm.