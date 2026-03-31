Giá cà phê hôm nay 1/4: Giá cà phê thế giới đảo chiều tăng

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới chiều 31/3 (theo giờ Việt Nam) đều tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, chiều 31/3 giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,11%, tương đương tăng 38 USD/tấn, giá bán đang là 3.457 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng tăng 0,73%, tương đương tăng 2,15 cent/lb, giá bán đang là 294,70 cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, chiều 31/3 tại thị trường trong nước, giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch sáng 31/3.

Theo giacaphe.com, tại Đắk Lắk, giá cà phê đang được các thương lái thu mua ở mức 87.500 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch liền trước. Tại Gia Lai, giá cà phê thu mua ở mức 87.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng ổn định với giá giao dịch 87.500 đồng/kg. Đắk Nông ổn định và có mức giá cao hơn, với giá giao dịch 87.700 đồng/kg.