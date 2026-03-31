中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 1/4: Giá cà phê thế giới đảo chiều tăng

Thứ Ba, 21:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trước phiên giao dịch 1/4, giá cà phê trong nước ổn định. Giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế cùng tăng.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới chiều 31/3 (theo giờ Việt Nam) đều tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, chiều 31/3 giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 1,11%, tương đương tăng 38 USD/tấn, giá bán đang là 3.457 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng tăng 0,73%, tương đương tăng 2,15 cent/lb, giá bán đang là 294,70 cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, chiều 31/3 tại thị trường trong nước, giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch sáng 31/3.

Theo giacaphe.com, tại Đắk Lắk, giá cà phê đang được các thương lái thu mua ở mức 87.500 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch liền trước. Tại Gia Lai, giá cà phê thu mua ở mức 87.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng ổn định với giá giao dịch 87.500 đồng/kg. Đắk Nông ổn định và có mức giá cao hơn, với giá giao dịch 87.700 đồng/kg.

 

Lê Thanh/VOV.VN
Tag: : giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 31/3: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm
Giá cà phê hôm nay 31/3: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

Giá cà phê hôm nay 31/3: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

Giá cà phê hôm nay 31/3: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (31/3), giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 30/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 30/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 30/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 30/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (30/3), giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 92.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
PODCAST
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá