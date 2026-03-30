Giá cà phê hôm nay 30/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Thứ Hai, 09:33, 30/03/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (30/3), giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 92.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 30/3 (theo giờ Việt Nam) cùng giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 0,07%, tương đương tăng 3 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.593 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 1,92 %, tương đương giảm 5,95 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 2301.70 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 30/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 91.500 đến 92.500 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 91.500 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối nay (29/3 - theo giờ Việt Nam), đang trạng cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang ở mức 3.593 USD/tấn, giảm 0,07% tương đương giảm 3 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 301,70 US cent/lb, giảm 1,92% tương đương giảm 5,95 US cent/lb so với cuối phiên trước.

untitled.jpg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 29/3 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 91.500 - 92.500 đồng/kg, giá bán trung bình 92.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 29/3 đang là 91.500 - 92.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.300 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 30 3 gia ca phe trong nuoc cao nhat 92.500 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 91.500 - 92.500 đồng/kg

Xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản giảm cả lượng và giá trị

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm theo xu hướng điều chỉnh của thị trường thế giới sau giai đoạn tăng cao. Đồng thời, hoạt động bán ra của nông dân và các doanh nghiệp thu mua làm gia tăng nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 7,1 nghìn tấn, trị giá 38,4 triệu USD, giảm 47,5% về lượng và giảm 44,2% về trị giá so với tháng 1/2026; so với tháng 2/2025 giảm 35,5% về lượng và giảm 43,4% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản đạt 20.600 tấn, trị giá 107,4 triệu USD, giảm 0,6% về lượng và giảm mạnh 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm mạnh.

du_khach_tim_hieu_mot_trong_nhieu_cong_doan_trong_chuoi_hanh_trinh_tu_nong_trai_den_ly_ca_phe.jpg

Quảng bá văn hóa cà phê Việt Nam trên bản đồ thế giới

VOV.VN - Liên minh Cà phê Toàn cầu đã được ra mắt tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát huy văn hóa cà phê Việt Nam như một di sản chung của nhân loại, đồng thời ghi nhận cà phê là cầu nối văn hóa xuyên biên giới, thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các dân tộc.

