Giá cà phê hôm nay 31/3: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

Giá cà phê trong nước lao dốc

Giá cà phê hôm nay (31/3), tại thị trường trong nước, giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg, giảm mạnh ở khu vực Tây Nguyên.

Theo giacaphe.com, tại Đắk Lắk, giá cà phê đang được các thương lái thu mua ở mức 87.500 đồng/kg, giảm 4.800 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm cùng mức 4.800 đồng/kg còn 87.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phên tại Lâm Đồng cũng giảm 4.700 đồng/kg với giá giao dịch 87.500 đồng/kg. Đắk Nông có mức giá cao hơn, với giá giao dịch 87.700 đồng/kg.

Nguồn: giacaphe.com

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới vào sáng 31/3 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 4,83%, tương đương giảm 174 USD/tấn so với phiên trước đó, giá bán đang là 3.419 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 2,75%, tương đương giảm 11,15 cent/lb so với phiên giao dịch trước đó, giá bán đang là 393,30 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 30/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 91.500 đến 92.500 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 91.500 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ổn định.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 30/3 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,23%, tương đương giảm 80 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.513 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 1,81%, tương đương giảm 5,50 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 296.20 cent/lb.