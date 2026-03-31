Giá cà phê hôm nay 31/3: Giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm

Thứ Ba, 10:56, 31/03/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (31/3), giá cà phê trong nước và thế giới đều giảm. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước lao dốc

Giá cà phê hôm nay (31/3), tại thị trường trong nước, giá cà phê dao động trong khoảng 87.000 – 87.700 đồng/kg, giảm mạnh ở khu vực Tây Nguyên.

Theo giacaphe.com, tại Đắk Lắk, giá cà phê đang được các thương lái thu mua ở mức 87.500 đồng/kg, giảm 4.800 đồng so với phiên giao dịch liền trước. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm cùng mức 4.800 đồng/kg còn 87.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phên tại Lâm Đồng cũng giảm 4.700 đồng/kg với giá giao dịch 87.500 đồng/kg. Đắk Nông có mức giá cao hơn, với giá giao dịch 87.700 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 31 3 gia ca phe trong nuoc va the gioi deu giam hinh anh 1
Nguồn: giacaphe.com

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới vào sáng 31/3 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 4,83%, tương đương giảm 174 USD/tấn so với phiên trước đó, giá bán đang là 3.419 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 2,75%, tương đương giảm 11,15 cent/lb so với phiên giao dịch trước đó, giá bán đang là 393,30 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 30/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 91.500 đến 92.500 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 91.500 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 31 3 gia ca phe trong nuoc va the gioi deu giam hinh anh 2
Giá cà phê trong nước ổn định.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối 30/3 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 2,23%, tương đương giảm 80 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.513 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 1,81%, tương đương giảm 5,50 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 296.20 cent/lb.

 

PV/VOV.VN
Đừng vội đổ cà phê thừa: Cách bảo quản đúng để không mất vị
VOV.VN - Cà phê sau khi pha rất dễ biến đổi mùi vị nếu để lâu hoặc bảo quản sai cách. Chỉ sau vài giờ, ly cà phê có thể mất đi hương thơm đặc trưng, thậm chí xuất hiện vị chua hoặc đắng gắt. Việc nắm rõ cách bảo quản không chỉ giúp duy trì chất lượng đồ uống mà còn tránh lãng phí.

VOV.VN - Nậm Kè phát triển 700ha cà phê, mắc ca trong năm 2026, đánh dấu bước chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ lẻ sang hình thành vùng nông nghiệp hàng hóa tập trung tại địa bàn vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên.

VOV.VN - Liên minh Cà phê Toàn cầu đã được ra mắt tại Hà Nội, hướng tới mục tiêu phát huy văn hóa cà phê Việt Nam như một di sản chung của nhân loại, đồng thời ghi nhận cà phê là cầu nối văn hóa xuyên biên giới, thúc đẩy đối thoại và giao lưu giữa các dân tộc.

