中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 15/4: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

Thứ Ba, 21:00, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 15/4, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 86.500 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica cũng tăng nhẹ.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 15/4 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.351 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 300,85 US cent/lb cũng tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 86.000 đến 86.600 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 86.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.000 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 86.500 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 86.600 đồng/kg.

Cà phê thế giới tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới tối 14/4 (theo giờ Việt Nam) tăng trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,81%, tương đương 27 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.351 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,25%, tương đương 0,75 US cent/lb, giao dịch ở mức 304,60 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chiều 14/4 tăng 600 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô chiều 14/4 đang là 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắc Nông đang cùng ở mức 86.600 đồng/kg.

 

PV/VOV.VN
Tag: giá cà phê thị trường cà phê giá cà phê trong nước cà phê
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá