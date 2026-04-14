Giá cà phê hôm nay 15/4: Cà phê tăng trên cả 2 sàn quốc tế

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 15/4 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.351 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 300,85 US cent/lb cũng tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 86.000 đến 86.600 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 86.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.000 đồng/kg. Các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đều có giá là 86.500 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 86.600 đồng/kg.

Cà phê thế giới tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới tối 14/4 (theo giờ Việt Nam) tăng trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,81%, tương đương 27 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.351 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 0,25%, tương đương 0,75 US cent/lb, giao dịch ở mức 304,60 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 86.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên chiều 14/4 tăng 600 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 86.000 - 86.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô chiều 14/4 đang là 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắc Nông đang cùng ở mức 86.600 đồng/kg.