Giá cà phê hôm nay 16/11: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước giảm 200-300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng 16/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, mức giảm từ 200 - 300 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 59.000 đồng/kg, giá mua cao nhất là 59.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum hôm nay 16/11 ở mức giá khá cao với 59.000 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 59.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 58.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 59.100 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 59.200 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê thế giới sáng nay 16/11 (theo giờ Việt Nam) tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London đã tăng 3,03%, tương đương 76 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.549 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 tăng lên mức 180,80 US cent/lb, sau khi tăng 2,47% tương đương 4,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta, Arabica tăng trở lại

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (15/11 - theo giờ Việt Nam) có biến động tăng - giảm đan xen sau khi giảm liên tiếp trong nhiều phiên giao dịch trước. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London đã tăng 0,28%, tương đương 7 USD/tấn so với cuối phiên trước lên mức 2.481 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 trở lại mức 175,40 US cent/lb, sau khi giảm 0,60% tương đương 1,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 15/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên vẫn đang duy trì mức giảm so với ngày hôm trước. Giá cà phê nhân xô hiện dao động trong khoảng 58.500 - 59.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 59.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô đến chiều tối 15/11 vẫn đang được thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 58.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với cuối ngày hôm trước. Giá cà phê đang cao nhất khu vực là ở tỉnh Đắk Lắk, với giá bán hiện tại là 59.200 đồng/kg, mặc dù đã giảm 200 đồng/kg so với ngày 14/11.

Tại một số địa phương khác giá cà phê cũng giảm 200 đồng/kg, như ở Đắk Nông giá cà phê đã giảm về mức 59.100 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang ở mức 59.000 đồng/kg, sau khi giảm 200 đồng/kg so với ngày 14/11.

Bộ Công Thương cho biết, trong nửa đầu tháng 11/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tăng so với cuối tháng 10/2023 do lo ngại thiếu hụt nguồn cung và báo cáo tồn kho tiếp tục giảm.

Bộ này dự báo giá cà phê Robusta sẽ tăng do nguồn cung khan hiếm, nhu cầu tăng dịp cuối năm. Báo cáo từ cảng Santos (Brazil) cho thấy, lượng hàng xuất khẩu trong tháng 9/2023 chỉ đạt 76% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường lo ngại sự chậm trễ này có thể kéo dài tới tới cuối năm nay, buộc các nhà rang xay phải tăng mua hàng có sẵn trên cả hai sàn.

Còn theo số liệu công bố mới nhất từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt mức thấp kỷ lục trong tháng 10/2023. Điều này cho thấy lượng hàng gối vụ của Việt Nam dường như còn không đáng kể.