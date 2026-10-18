Giá cà phê hôm nay 17/10: Giá cà phê trong nước tăng, cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều 17/10 tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó, hiện giá dao động trong khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện có mức giá 92.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên chiều 17/10 tăng 1.000 đồng/kg

Chiều ngày 17/10, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 92.800 đồng/kg, cũng tăng 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức giá 92.100 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều tăng trên các sàn giao dịch do lo ngại tồn kho xuống thấp. Bên cạnh đó, nguy cơ El Niño gây bất lợi cho mùa vụ tại Brazil và Việt Nam, cùng với sản lượng cà phê Colombia suy giảm, tiếp tục làm gia tăng những lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới chiều 17/10 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica đi ngang.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đi ngang so với phiên trước, giá bán đang là 3.414 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 hiện có giá bán đang là 305.60 cent/lb, ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Theo Reuters và Barchart, hợp đồng tương lai cà phê Arabica trên sàn ICE tăng mạnh lên mức cao nhất trong một tháng, khi các bên tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng lượng tồn kho trên sàn đang ở mức thấp sẽ không được bổ sung sớm như dự kiến trước đó.

Theo các nhà giao dịch, những người tham gia thị trường ngày càng lo ngại rằng nguồn cung từ Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, sẽ không kịp đưa đến các kho hàng của ICE trước khi hợp đồng tháng 12 đáo hạn, khiến lượng tồn kho tiếp tục duy trì ở mức rất thấp.

Giá cà phê cũng đang được thúc đẩy bởi những lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Nino sẽ làm giảm sản lượng của Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu, vào năm tới, và sự mạnh lên của đồng real Brazil trong thời gian gần đây.

Công ty giao dịch cà phê Commercial nhận định rằng hiện tượng El Niño có thể khiến mưa tại Brazil đến muộn trong tháng này, đúng vào thời điểm cây cà phê thường ra hoa, qua đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến vụ cà phê niên vụ 2027-2028 của Brazil.