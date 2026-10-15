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Giá cà phê hôm nay 15/10: Giá cà phê thế giới tăng đồng loạt

Thứ Năm, 08:50, 15/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, đầu phiên sáng 15/10 tại thị trường trong nước giá cà phê đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 93.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê hôm nay (thứ Năm, 15/10 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,69% tương đương tăng 24 USD so với cuối phiên trước, giá bán đang là 3.483 USD/tấn.

Duy trì mạch tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 đang ở mức 298,05US cent/lb, sau khi tăng 1,83%, tương đương tăng 5,35 US cent/lb so với chốt phiên tuần trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Năm (15/10) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 92.300 - 93.000 đồng/kg, giá bán trung bình 93.000 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 92.300 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 93.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

Cuối giờ chiều 14/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 29%, tương đương giảm 10 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.449 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 294,05 US cent/lb, tăng 46% tương đương 1,35 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 15/10, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg so với phiên trước, giá dao động trong khoảng 92.300 - 93.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Giá Lai và Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê mức giá 93.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức thấp nhất, giá 92.300 đồng/kg.

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Cà phê trong nước giảm nhẹ

Cà phê Sơn La trở thành ngành hàng xuất khẩu

Sơn La đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu cà phê Arabica Sơn La; đồng thời mở rộng ứng dụng thương mại điện tử và các nền tảng số để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Cùng với sản phẩm, đây cũng là cách để câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa làm nên thương hiệu cà phê Sơn La được lan tỏa rộng hơn.

Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La cho biết, trung tâm sẽ tích cực tham mưu cho UBND tỉnh để tiếp tục có những hoạt động xúc tiến, quảng bá hiệu quả và trưng cầu ý kiến, có sự đóng góp của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học và các DN về cà phê để làm sao xây dựng và phát triển cà phê Sơn La ngày một chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hơn 30 năm trước, cây cà phê được đưa lên vùng đất Sơn La với sứ mệnh góp phần xóa đói giảm nghèo. Hôm nay, từ những vùng nguyên liệu trải dài trên cao nguyên, những hạt Arabica đang được chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao hơn và từng bước hiện diện tại những thị trường lớn trên thế giới. Chặng đường phía trước không chỉ là mở rộng diện tích hay nâng sản lượng. Quan trọng hơn là nâng tầm thương hiệu, nâng chất lượng, phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường và xây dựng vùng nguyên liệu bền vững.

Khi giá trị của hạt cà phê được nâng lên, người trồng có thêm thu nhập bền vững và DN có thêm cơ hội, còn riêng Sơn La có thêm sản phẩm nông nghiệp mang dấu ấn riêng để vươn xa. Từ một cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo, cà phê đang từng bước trở thành ngành hàng tạo giá trị và động lực mới cho ngành nông nghiệp Sơn La.

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Từ lễ hội đến những kết nối đưa thương hiệu cà phê Sơn La vươn xa

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 - ngày hội tôn vinh người trồng cà phê, quảng bá sản phẩm Arabica đặc sản của vùng Tây Bắc, đã mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất với các đối tác trong nước và quốc tế, thêm động lực để cà phê Sơn La nâng cao giá trị và vươn xa trên thị trường.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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