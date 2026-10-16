Giá cà phê hôm nay 16/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 93.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 16/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 92.600 - 93.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức giá 93.300 đồng/kg, tăng 300 đồng so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 92.600 đồng/kg tăng 300 đồng, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 93.300 đồng/kg, tăng 300 đồng và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 93.500 đồng/kg tăng 500 đồng so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng ngày (16/10 - theo giờ Việt Nam) giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 3,10% so với phiên trước, tương đương giảm 108 USD/tấn lên mức 3.375 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm ở mức 294,80 US cent/lb, sau khi giảm 1,09% tương đương giảm 3,25 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê Arabica và Robusta quay đầu giảm

Trong phiên giao dịch trước đó, chiều 15/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta quay trở lại trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.417 USD/tấn, giảm 1,89%, tương đương giảm 66 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 15/10 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 293,75 cent/lb, giảm 1,44%, tương đương giảm 4,30 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê hôm nay trên sàn London giảm tại các hợp đồng kỳ hạn

Giá cà phê trong nước tăng 300 - 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 15/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng từ 300 - 500 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 92.600 - 93.500 đồng/kg, giá bán trung bình 93.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 15/10 đang là 92.600 - 93.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 93.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 93.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với cuối phiên 14/10 và sáng 15/10.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 15/10 tăng từ 300 - 500 đồng/kg

Đà giảm giá cà phê được hạn chế

Bộ Công Thương cho biết, trong những ngày đầu tháng 10/2026, giá cà phê thế giới có xu hướng giảm do áp lực nguồn cung khi xuất khẩu của Brazil tăng. Tuy nhiên, đà giảm được hạn chế bởi lượng tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn ICE thu hẹp và nguồn cung cà phê Arabica tại một số nước sản xuất giảm.

Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil, tháng 9/2026, xuất khẩu cà phê nhân của nước này đạt 3,58 triệu bao (loại 60 kg), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu cà phê Robusta và Conilon tăng 65,1%, đạt 813,9 nghìn bao.

Nguồn cung xuất khẩu từ Brazil tăng, tập trung ở nhóm cà phê Robusta và Conilon, đã tạo sức ép lên giá cà phê trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, tồn kho cà phê Robusta được chứng nhận trên sàn ICE giảm xuống còn 5.115 lô vào ngày 9/10/2026, mức thấp nhất trong 2,5 tuần, góp phần hỗ trợ giá. Đối với cà phê Arabica, xuất khẩu của Bra-xin trong tháng 9/2026 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2025, còn 2,766 triệu bao.

Bên cạnh đó, theo Liên đoàn Cà phê Colombia (FNC), sản lượng cà phê nước này trong niên vụ 2025 - 2026 giảm 15% so với niên vụ trước, còn 12,65 triệu bao; xuất khẩu giảm 12%, còn 11,78 triệu bao. Sự suy giảm nguồn cung cà phê Arabica tại hai nước sản xuất lớn đang góp phần hạn chế áp lực giảm giá trên thị trường.