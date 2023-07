Giá cà phê hôm nay 17/7, cao nhất 65.600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cập nhật mới nhất sáng 17/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mức cao nhất 65.600 đồng/kg. Cụ thể ại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân, cà phê tươi đang được thu mua với giá từ 64.800 - 64.900 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum đứng ở mức giá 65.200 đồng/kg.

Thời điểm hiện tại, giá cà phê tại huyện Cư M'gar của tỉnh Đắk Lắk đang có giá 65.300 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.400 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.600 đồng/kg. Tính chung so với cùng thời điểm của tuần trước (9/7), giá cà phê trong nước tăng thêm 600 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê có diễn biến tăng. Giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2023 đang có mức giá giao dịch 2.540 USD/tấn sau khi giảm 0,59% (tương đương 15 USD). Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2023 tại New York ở mức 160,8 US cent/pound sau khi tăng 2,03% (tương đương 3,2 US cent).

Giá cà phê trên 2 sàn hồi phục nhờ các báo cáo chỉ số nền kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực. Chỉ số USD sụt giảm đã góp phần kích thích đầu cơ và các quỹ quay lại các thị trường hàng hóa tăng mua nói chung. Theo chuyên gia, thời gian qua việc thiếu hụt nguồn cung Robusta trên thế giới khiến giá cà phê này giữ đà tăng ổn định, trong đó có Việt Nam.

Thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê tăng do nguồn cung không đủ cầu. Dự báo sản lượng cà phê năm nay giảm đến 10-15%/năm do thời tiết không thuận lợi. Từ nay đến cuối năm, xuất khẩu cà phê vẫn thuận lợi khi nhu cầu tăng trong khi nguồn hàng không được cải thiện.

Hiện cà phê của Việt Nam đã xuất khẩu cà phê tới 38 thị trường trên thế giới chủ yếu thông qua hình thức chính ngạch. Đầu tháng 7 vừa qua, DN tại Đắk Lắk vừa hoàn tất việc đóng hàng nguyên container xuất khẩu hơn 19 tấn có giá trị hơn 120.000 USD hàng cà phê đặc sản sang thị trường Nhật Bản. Đây là lô cà phê nhân đặc sản thứ hai của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch, sau lô đầu tiên vào năm 2021 sang thị trường châu Âu.

DN xuất khẩu cà phê đặc sản sang thị trường Nhật Bản

Theo Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, 2023 là năm thứ 5 Việt Nam tổ chức sản xuất cà phê đặc sản và loại cà phê cao cấp này đang được sản xuất ở 10 tỉnh, thành. Sản lượng cà phê đặc sản năm 2023 đạt khoảng hơn 200 tấn, tiêu thụ chủ yếu ở các thị trường Mỹ, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc.

TS. Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột nhận định, việc xuất khẩu chính ngạch cà phê đặc sản là một bước thành công, góp phần cổ vũ cộng đồng cà phê đặc sản thêm tự tin, qua đó tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và thị trường, đồng thời nâng cao giá trị của cà phê Việt Nam.