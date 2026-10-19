Giá cà phê hôm nay 19/10: Giá cà phê trong nước và thế giới ổn định

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, chiều 18/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng khoảng 92.100 - 93.000 đồng/kg.Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk hiện có mức giá 92.800 đồng/kg

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Giá cà phê Robusta và Arabica giữ nguyên

Giá cà phê thế giới sáng nay 19/10 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.414 USD/tấn. Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 đang là 305.60 cent/lb.

Giá cà phê xuất khẩu giảm gây sức ép lên kim ngạch

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về sản lượng trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng giá bán thấp hơn cùng kỳ khiến kim ngạch thu về giảm khoảng 7%.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

Xuất khẩu cà phê đạt 6,6 tỷ USD sau 9 tháng

Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu ước đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh về khối lượng cho thấy hoạt động giao hàng vẫn duy trì tích cực vào giai đoạn cuối niên vụ cà phê 2025-2026.

Tuy nhiên, sự gia tăng về sản lượng chưa đủ bù đắp tác động từ giá cà phê xuất khẩu đi xuống. Theo Vicofa, chỉ số giá xuất khẩu bình quân trong 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến lượng xuất khẩu tăng hai chữ số nhưng tổng giá trị thu về vẫn giảm.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao trong thời gian dài và liên tục hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.