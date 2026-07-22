Giá cà phê hôm nay 22/7: Giá cà phê Robusta và cà phê Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê Robusta và cà phê Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 21/7 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên sàn cả 2 giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.984 USD/tấn, tăng 0,18%, tương đương 7 USD/oz.

Cùng thời điểm, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 2,87%, tương đương 9,3 US cent/lb lên mức 333,85 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg

Theo cập nhật của giacaphe.com, tại thị trường, chốt phiên giao dịch 21/7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, cà phê giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại Đắk Lắk hiện có mức giá 98.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg lên mức 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.