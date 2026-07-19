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Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.900 đồng/kg

Chủ Nhật, 01:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 19/7, dao động quanh mốc 97.200 - 97.900 đồng/kg. Trong khi giá cà phê Robusta là 3.977 USD/tấn và Arabica là 328.45 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mốc 97.800 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 19/7 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 97.200 - 97.900 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch liền trước.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.900 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 97.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng ở mức giá 97.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định trên hai sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới sáng ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đi ngang. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giá bán đang là 3.977 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giá bán đang là 328.45 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 18/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 2,84%, tương đương tăng 110 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.977 USD/tấn.

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Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 2,23%, tương đương tăng 7,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 328.45 cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ trở lại

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 18/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ trở lại, dao động trong khoảng 97.200 - 97.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.900 đồng/kg, tăng 1.600 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.700 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 97.700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 97.200 đồng/kg.

PV/VOV.VN
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