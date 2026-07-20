Giá cà phê hôm nay 207: Cà phê trong nước cao nhất 98.000 đồng/kg

Cà phê trong nước tăng trung bình 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (20/7), theo cập nhật của giacaphe.com, tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng, dao động trong khoảng 97.500 - 98.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước bình quân duy trì quanh ngưỡng 98.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, cà phê giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại Đắk Lắk sáng 20/7 tăng 300 đồng/kg so với chốt phiên giao dịch ngày 19/7. Hiện giá cà phê giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.

Tương tự, Gia Lai là địa phương có giá cà phê tăng 300 đồng/kg trong phiên giao dịch sáng 20/7, hiện giá giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Giá cà phê đi ngang trên hai sàn giao dịch quốc tế

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi ngag, cả hai sàn giao dịch lớn đều không ghi nhận biến động mới.

Theo cập nhật từ giacaphe.com sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam), trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.977 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 ổn định ở mức 328,45 cent/lb.

Trước đó, theo cập nhật từ giacaphe.com lúc 21h ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.977 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 đứng ở mức 328,45 cent/lb.

Cà phê Đắk Nông có giá thu mua cao nhất 97.900 đồng/kg

Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục ổn định, phổ biến trong khoảng 97.200 - 97.900 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Hiện giá cà phê trong nước bình quân duy trì quanh ngưỡng 97.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước bình quân duy trì quanh ngưỡng 97.800 đồng/kg

Đắk Nông vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 97.900 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê được giao dịch ở mức 97.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, ở 97.200 đồng/kg.