English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 22/7: Giá cà phê trong nước ở mức 98.500 đồng/kg

Thứ Tư, 01:00, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 22/7 thu mua ở mức 98.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm mạnh.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 22/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 98.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng 22/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,41%, tương đương giảm 56 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,75%, tương đương giảm 2,45 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 322.10 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và cà phê Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 21/7 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên sàn cả 2 giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.984 USD/tấn, tăng 0,18%, tương đương 7 USD/oz.

gia ca phe hom nay 22 7 gia ca phe trong nuoc o muc 98.500 dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 2,87%, tương đương 9,3 US cent/lb lên mức 333,85 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg

Theo cập nhật của giacaphe.com, tại thị trường, chốt phiên giao dịch 21/7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, cà phê giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại Đắk Lắk hiện có mức giá 98.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg lên mức 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 207: Cà phê trong nước cao nhất 98.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 207: Cà phê trong nước cao nhất 98.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 20/7, giá cà phê trong nước tăng trung bình 200 đồng/kg, dao động từ 97.500 - 98.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica duy trì sự ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê hôm nay 207: Cà phê trong nước cao nhất 98.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 207: Cà phê trong nước cao nhất 98.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 20/7, giá cà phê trong nước tăng trung bình 200 đồng/kg, dao động từ 97.500 - 98.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica duy trì sự ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.900 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.900 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 19/7, dao động quanh mốc 97.200 - 97.900 đồng/kg. Trong khi giá cà phê Robusta là 3.977 USD/tấn và Arabica là 328.45 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 19/7: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 97.900 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 19/7, dao động quanh mốc 97.200 - 97.900 đồng/kg. Trong khi giá cà phê Robusta là 3.977 USD/tấn và Arabica là 328.45 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê trong nước ở mức 96.300 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê trong nước ở mức 96.300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 18/7 thu mua ở mức 96.300 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng mạnh.

Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê trong nước ở mức 96.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê trong nước ở mức 96.300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 18/7 thu mua ở mức 96.300 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng mạnh.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá