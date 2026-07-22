Giá cà phê hôm nay 22/7: Giá cà phê trong nước ở mức 98.500 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 22/7 thu mua ở mức 98.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm mạnh.
Giá cà phê trong nước tăng nhẹ
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 22/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 98.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 98.000 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh
Giá cà phê thế giới sáng 22/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,41%, tương đương giảm 56 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,75%, tương đương giảm 2,45 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 322.10 cent/lb.
Giá cà phê Robusta và cà phê Arabica tiếp tục tăng
Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 21/7 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên sàn cả 2 giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.984 USD/tấn, tăng 0,18%, tương đương 7 USD/oz.
Cùng thời điểm, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 2,87%, tương đương 9,3 US cent/lb lên mức 333,85 cent/lb.
Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg
Theo cập nhật của giacaphe.com, tại thị trường, chốt phiên giao dịch 21/7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg.
Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, cà phê giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại Đắk Lắk hiện có mức giá 98.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg.
Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg lên mức 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.