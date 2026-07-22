Giá cà phê hôm nay 22/7: Giá cà phê trong nước ở mức 98.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 22/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 98.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 98.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng 22/7 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,41%, tương đương giảm 56 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,75%, tương đương giảm 2,45 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 322.10 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và cà phê Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 21/7 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên sàn cả 2 giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn London, cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 được giao dịch ở mức 3.984 USD/tấn, tăng 0,18%, tương đương 7 USD/oz.

Cùng thời điểm, trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 2,87%, tương đương 9,3 US cent/lb lên mức 333,85 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg

Theo cập nhật của giacaphe.com, tại thị trường, chốt phiên giao dịch 21/7, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 98.000 - 98.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước trung bình ở mức 98.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, cà phê giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại Đắk Lắk hiện có mức giá 98.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai tăng 500 đồng/kg lên mức 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg.