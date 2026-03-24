Giá cà phê hôm nay 24/3: Cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư, 24/3 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 0,70%, tương đương giảm 27 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.751 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 chỉ còn mức 307 US cent/lb, sau khi giảm 0,88%, tương đương giảm 2,75 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, đầu phiên sáng thứ Tư (24/3) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng giá so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.000 - 94.000 đồng/kg, giá bán trung bình 94.000 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 93.000 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 94.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang

Theo giacaphe.com, giá cà phê thế giới chiều 23/3 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London đang là 3.778 USD/tấn, đi ngang so với phiên giao dịch gần nhất. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 đang là 309,75 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước chiều 23/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch sáng 23/3. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 đến 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. 3 tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê đều duy trì ổn định ở chung mức giá là 94.000 đồng/kg.

