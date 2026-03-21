Giá cà phê hôm nay 22/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Thứ Bảy, 21:00, 21/03/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (22/3), giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 94.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều.

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay 22/3 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 0,12%, tương đương tăng 5 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.778 USD/tấn1.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng giảm 2,94 %, tương đương giảm 8,85 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 309.75 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 22/3, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 đến 94.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg, ổn định so với phiên trước đó. Tại tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Đắk Lắk đều duy trì mức giá là 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới đi ngang trên cả hai sàn

Chiều 21/3 (giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới tiếp tục đi ngang, chưa xuất hiện biến động mới trên cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2026 giữ giá ổn định so với phiên liền trước, niêm yết quanh mức 3.783 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5 đi ngang, giữ ở mức khoảng 200,90 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg

Tại thị trường trong nước, phiên chiều 21/3 cho thấy giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên giao dịch trước đó. Mặt bằng giá hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, cà phê nhân xô đang được thu mua ở mức 92.300 đồng/kg. Trong khi đó, tại các tỉnh có sản lượng lớn như Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông, giá cà phê tiếp tục được thương lái thu mua ở mức 93.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

 

PV/VOV.VN
Giá cà phê hôm nay 20/3: Giá cà phê diễn biến trái chiều trên hai sàn quốc tế
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 20/3, trong nước giữ giá bán dao động từ 91.500 - 92.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 52 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 3/2026 giảm 1,85 USD cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 19/3: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 92.100 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (19/3), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.000 - 92.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 92.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 18/3: Cà phê trong nước cao nhất 90.700 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 18/3, trong nước mở phiên sáng đang đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 90.700 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đang duy trì trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

