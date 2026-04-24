Giá cà phê hôm nay 24/4: Cà phê trong nước cao nhất 88.000 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Sáu, 24/4 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 3,03%, tương đương tăng 103 USD/tấn so với phiên trước, giá bán lên 3.507 USD/tấn.

Cùng chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 lên mức 300,35 US cent/lb, sau khi tăng 3,87%, tương đương tăng 11,20 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 88.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Sáu (24/4) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 87.300 - 88.000 đồng/kg, giá bán trung bình 87.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 87.300 - 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 87.800 đồng/kg.

Giá cà phê trên 2 sàn quốc tế cùng tăng

Chiều 23/4 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,06%, tương đương tăng 73 USD, giao dịch ở mức 3.612 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 1,27%, tương đương tăng 3,85 US cent/lb, giao dịch ở mức 306,25 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 88.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước chiều 23/4 tại các tỉnh khu vực Tây tăng so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 87.300 - 88.000 đồng/kg, giá bán trung bình 87.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 87.300 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 87.800 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ở mức 87.800 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông (cũ) cao nhất, tăng 900 đồng/kg, giá giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg.