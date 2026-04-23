Giá cà phê hôm nay 23/4: Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

Thứ Năm, 10:25, 23/04/2026
VOV.VN – Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 23/4, giá bán cà phê trong nước dao động trong khoảng 86.300 – 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.900 đồng/kg.

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng 23/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 86.300 - 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình 86.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 86.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.800 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Đắk Nông cũ cao nhất, giá giao dịch ở mức 87.100 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới vào sáng 23/4 ( theo giờ Việt Nam) chi tiết như sau: Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang là 3.539 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 giao dịch ở mức 302,40 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay, Robusta Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (22/4 - theo giờ Việt Nam) đã chuyển trạng thái cùng giảm sang cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 2,78%, tương đương tăng 96 USD/tấn, giá giao dịch đang là 3.554 USD/tấn.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 22/4 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 3,60%, tương đương tăng 10,40 US cent/lb lên mức 299,40 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 22/4 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ngang bằng so với mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 86.300 - 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình 86.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày đang là 86.300 - 87.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước đang dao động từ 86.300 - 87.100 đồng/kg

Tồn kho cà phê toàn cầu có xu hướng gia tăng

Bộ Công Thương cho biết, đầu tháng 4/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới giảm do triển vọng nguồn cung từ các nước sản xuất như Brazil, Việt Nam… tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Giá cà phê giảm do áp lực dư cung trên quy mô toàn cầu.

Theo báo cáo mới nhất của StoneX, sản lượng cà phê toàn cầu năm 2026 dự kiến đạt khoảng 182,5 triệu bao, trong khi nhu cầu tiêu thụ chỉ ở mức 172,5 triệu bao, tương đương thặng dư khoảng 10 triệu bao. Triển vọng dư cung đã tác động đến tâm lý thị trường, khiến các quỹ đầu cơ và nhà giao dịch đẩy mạnh bán ra.

Bên cạnh đó, nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng đang gia tăng. Brazil và Indonesia bước vào vụ thu hoạch trong điều kiện thời tiết thuận lợi, làm gia tăng kỳ vọng về sản lượng tích cực. Đáng chú ý, theo Conab, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 có thể đạt 66,2 triệu bao, tăng 17,1% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ chậm và tồn kho toàn cầu có xu hướng gia tăng. Tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE đã lên mức cao nhất trong hơn 6 tháng, khiến các doanh nghiệp rang xay hạn chế mua vào. Sự kết hợp giữa dư cung và nhu cầu yếu tiếp tục tạo áp lực giảm giá. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và tồn kho ở mức cao.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 21/4: Giá cà phê trong nước bình quân 85.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 21/4: Giá cà phê trong nước bình quân 85.400 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 21/4, giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 84.800 - 85.500 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 85.400 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 20/4: Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.500 – 85.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 20/4: Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.500 – 85.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.100 đồng/kg.

