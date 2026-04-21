Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư, 22/4 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,71%, tương đương giảm 25 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.457 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 còn ở mức 289 US cent/lb, sau khi giảm 1,09%, tương đương giảm 3,25 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Tư (22/4) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 86.300 - 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình 86.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 86.300 - 87.100 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên 21/4. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.800 đồng/kg, cùng giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối nay 21/4 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.433 – 3.479 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,78%, tương đương 27 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.455 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 290 US cent/lb, giảm 0,75% tương đương 2,20 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 2.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 21/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng 2.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 86.800 - 87.300 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 87.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tăng 2.000 đồng/kg

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.600 đồng/kg, tăng 2.100 đồng/kg so với phiên liền trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.300 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 87.300 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 86.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước.