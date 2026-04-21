中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 22/4: Cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Thứ Ba, 21:00, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước mở phiên sáng 22/4 giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 87.100 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư, 22/4 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,71%, tương đương giảm 25 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.457 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 còn ở mức 289 US cent/lb, sau khi giảm 1,09%, tương đương giảm 3,25 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Tư (22/4) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 86.300 - 87.100 đồng/kg, giá bán trung bình 86.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 86.300 - 87.100 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với cuối phiên 21/4. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 86.800 đồng/kg, cùng giảm 500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica đảo chiều giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối nay 21/4 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.433 – 3.479 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,78%, tương đương 27 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.455 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 22 4 ca phe trong nuoc giam 500 dong kg hinh anh 1

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 290 US cent/lb, giảm 0,75% tương đương 2,20 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng 2.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 21/4 tại khu vực Tây Nguyên tăng 2.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 86.800 - 87.300 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 87.400 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 22 4 ca phe trong nuoc giam 500 dong kg hinh anh 2
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.600 đồng/kg, tăng 2.100 đồng/kg so với phiên liền trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.300 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 87.300 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 86.800 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.500 – 85.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 85.100 đồng/kg.

VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm.

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 17/4 thu mua ở mức 88.400 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá