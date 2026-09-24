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Giá cà phê hôm nay 24/9: Giá cà phê trong nước đi ngang, thế giới tăng

Thứ Năm, 08:59, 24/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 24/9,  giá cà phê trên thị trường thế giới tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê ổn định so với phiên giao dịch trước đó, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình 91.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 24/9 đi ngang, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 91.900 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.000 đồng/kg, đi ngang so với phiên giao địch trước đó.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.800 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức thấp nhất, 91.200 đồng/kg, ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 23/9.

Giá cà phê thế giới tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sang 24/9 (theo giờ Việt Nam) tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo giacaphe.com, giá cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 11/2026 dao động ở mức 3.218 – 3.323 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2026 trên sàn London tăng 1,75%, tương đương tăng 57 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.317 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 275,90 US cent/lb, tăng 1,32% tương đương tăng  3,60 US cent/lb so với phiên liền trước.

Giá cà phê tiếp tục giảm

Trong phiên giao dịch trước đó, giá cà phê trên thị trường thế giới tối 23/9 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.248 – 3.400 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,48%, tương đương 51 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.400 USD/tấn.

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Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 271,15 US cent/lb, giảm 0,42% tương đương 1,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 23/9 giảm 1.000 đồng/kg, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 91.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.800 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 92.800 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức thấp nhất, 91.200 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê đang chịu sức ép giảm khi triển vọng nguồn cung được cải thiện. Thời tiết nhìn chung thuận lợi tại Brazil và Việt Nam làm giảm lo ngại về rủi ro đối với sản lượng, qua đó tạo áp lực lên giá trên các sàn giao dịch.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tâm lý thị trường cũng bị chi phối bởi kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn. Khi triển vọng sản lượng được cải thiện, hoạt động mua vào có xu hướng thận trọng hơn, trong khi lực bán gia tăng, kéo giá cà phê xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng.

Nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi và không xuất hiện các yếu tố bất thường ảnh hưởng đến năng suất, áp lực nguồn cung có thể tiếp tục tác động đến giá cà phê trong thời gian tới. Tuy nhiên, xu hướng giá vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tiến độ thu hoạch và xuất khẩu của Brazil, Việt Nam, diễn biến tồn kho trên các sàn giao dịch và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu. Do đó, mức giảm hiện tại chưa đồng nghĩa với việc giá sẽ tiếp tục giảm theo một chiều.

PV/VOV.VN
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