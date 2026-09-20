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Giá cà phê hôm nay 20/9: Giá cà phê trong nước và thế giới đi ngang

Chủ Nhật, 01:00, 20/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 20/9, giá cà phê trong nước ổn định, đang giao dịch ở mức 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang

Giá cà phê Arabica - Robusta đi ngang

Theo giacaphe.com, chiều 19/9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta ổn định  trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London đi ngang, hiện giá giao dịch đang là 3.366 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 20 9 gia ca phe trong nuoc va the gioi di ngang hinh anh 1
gia ca phe hom nay 20 9 gia ca phe trong nuoc va the gioi di ngang hinh anh 2

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 giao dịch đang ở mức 280,50 cent/lb.

Theo Barchart, giá cà phê ban đầu giảm nhưng sau đó phục hồi và chốt phiên tăng, khi chỉ số USD (DXY) rời khỏi mức cao nhất trong 7 tuần và quay đầu giảm, kích hoạt hoạt động mua bù bán khống trên thị trường hợp đồng tương lai cà phê.

Dù vậy, nhìn chung, thị trường cà phê vẫn đang chịu áp lực do lượng tồn kho Arabica trên sàn giao dịch liên lục địa (ICE) tăng, xuất khẩu của Brazil được đẩy mạnh và điều kiện thời tiết thuận lợi tại Brazil và Việt Nam.

Giá cà phê Robusta chạm mức thấp nhất trong 1 tuần vào thứ Sáu và cà phê Arabica chạm mức thấp nhất trong 2,5 tháng vào thứ Năm do triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Theo Reuters, giá cà phê Arabica kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi, do lượng tồn kho trên sàn giao dịch dần tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 27 năm gần đây. 

Các nhà giao dịch cho biết lượng tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE đang tăng trở lại, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường cà phê quốc tế đang chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố liên quan đến nguồn cung.

Triển vọng sản lượng tại một số vùng trồng lớn có dấu hiệu thuận lợi hơn, trong khi lượng cà phê xuất khẩu từ Brazil tăng đã làm giảm bớt tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Tồn kho Arabica đạt chuẩn trên sàn cũng có dấu hiệu phục hồi sau khi từng xuống mức rất thấp. Khi lượng hàng có thể giao nhận qua sàn tăng trở lại, áp lực lên giá kỳ hạn thường lớn hơn.

Bên cạnh đó, thời tiết tại Brazil đang được thị trường theo dõi sát trong giai đoạn quan trọng của cây cà phê. Những đợt mưa thuận lợi có thể hỗ trợ quá trình ra hoa và phát triển của vụ mới, qua đó tác động tới kỳ vọng nguồn cung năm tới.

Giá cà phê trong nước cao nhất 93.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 19/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định so với phiên giao dịch sáng 19/9. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 93.000 - 93.800 đồng/kg, giá bán trung bình 93.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 93.000 đồng/kg, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Cùng thời điểm, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 93.600. Giá cà phê ở khu vực Đắk Nông cũ đang là 93.800 đồng/kg.

So với vùng giá thu mua trên 95.000 đồng/kg xuất hiện trong những ngày trước đó, mặt bằng hiện tại đã lùi xuống khá rõ. Điều này cho thấy thị trường trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ nhịp điều chỉnh của giá cà phê thế giới.

Lê Thanh/VOV.VN
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