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Giá cà phê hôm nay 21/9: Cà phê đồng loạt giảm trên 2 sàn quốc tế

Thứ Hai, 08:49, 21/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 21/9, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 93.800 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 21/9 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.361 USD/tấn giảm so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 376,50 US cent/lb cũng giảm so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 93.000 đến 93.800 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.700 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk có giá là 93.600 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê trong nước cuối ngày 20/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.000 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 93.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông giá đang giao dịch ở mức 93.800 đồng/kg

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Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới cuối ngày 20/9 (theo giờ Việt Nam) cùng tăng ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,15%, tương đương 5 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.366 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,27% so với chốt phiên liền trước, tương đương tang 3,40 US cent/lb, giá bán đang là 271.95 cent/lb.

Vì sao cà phê thế giới tăng?

Giới phân tích đánh giá nhịp phục hồi của thị trường thế giới chủ yếu mang tính kỹ thuật ngắn hạn. Việc đồng USD hạ nhiệt từ đỉnh 7 tuần đã thúc đẩy dòng tiền đầu cơ mua bù bán khống trên thị trường kỳ hạn. Báo cáo từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy tính đến giữa tháng 9/2026, các nhà đầu cơ đã chuyển sang trạng thái bán ròng 1.716 hợp đồng Arabica.

Bất chấp phiên tăng giá, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ nguồn cung dồi dào. Theo dữ liệu từ Sở giao dịch ICE, lượng tồn kho càphê Arabica hiện chạm mức cao nhất trong vòng 1,5 tháng với 258.415 bao. Tương tự, tồn kho càphê Robusta cũng leo lên đỉnh 9,5 tháng, đạt 5.043 lô.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu cà phê của Brazil trong niên vụ 2026-2027 dự báo lập kỷ lục mới với 49,1 triệu bao. Mặc dù mưa lớn ảnh hưởng tới chất lượng thu hoạch hồi tháng 6 và tháng 7/2026, nhịp độ xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này vẫn ở mức rất cao. Chỉ trong hai tháng đầu niên vụ mới, Brazil đã xuất khẩu tới 7,2 triệu bao, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục tạo sức ép cung ứng lớn lên giá càphê toàn cầu.

PV/VOV.VN
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