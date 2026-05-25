Giá cà phê hôm nay 25/5: Cà phê tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn quốc tế

Thứ Hai, 09:05, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay sáng 25/5, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, giá thu mua cao nhất là 88.100 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều.

Cụ thể, vào lúc 8h30 sáng 25/5 theo giờ Việt Nam, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London đang niêm yết ở mức 3.456 USD/tấn tăng so với phiên liền trước. Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 272,35 US cent/lb giảm so với phiên liền trước.

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên sáng nay dao động từ 87.400 đến 88.100 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 88.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 87.400 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai có giá là 87.900 đồng/kg và Đắk Lắk có giá là 88.000 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá thu mua hiện ở mức 88.100 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica diễn biến trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 24/5 (theo giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.396 – 3.481 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,68%, tương đương 57 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.456 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 272,35 US cent/lb, giảm 0,38% tương đương 1,05 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cuối giờ chiều 24/5, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 87.400 - 88.100 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 88.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 88.000 đồng/kg

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 88.100 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 88.100 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 87.900 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 87.400 đồng/kg.

