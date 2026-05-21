Giá cà phê hôm nay 22/5: Cà phê trong nước 86.100 đồng/kg

Cà phê tại Đắk Nông có giá cao nhất 86.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 22/5, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.500 - 86.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 86.100 đồng/kg.

Cà phê thế giới ổn định trên cả hai sàn

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới vào lúc 9h00 ngày 22/5 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 268,3 cent/lb.

Cà phê thế giới cùng giảm trên cả hai sàn

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London, giảm 2,36%, tương đương với 85 USD/tấn, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,68%, tương đương 1,85%, giá bán đang là 268,3 cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 86.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều ngày 21/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.500 - 86.100 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.000 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.500 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 86.100 đồng/kg.