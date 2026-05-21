Giá cà phê hôm nay 21/5: Giá cà phê trong nước cao nhất 86.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng ngày 21/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giá không đổi so với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.600 - 86.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.100 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.600 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.100 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 86.300 đồng/kg.

Cà phê thế giới ổn định trên cả hai sàn

Giá cà phê thế giới vào lúc 9h00 sáng ngày 21/5 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London ổn địnhm, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giá bán đang là 266.60 cent/lb.

Cà phê thế giới Robusta ổn định, Arabica giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 20/5 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái ổn định và giảm nhẹ trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London ổn định so với phiên trước, giá bán đang là 3.510 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 1,31 %, tương đương giảm 3,55 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 266.60 cent/lb.

Cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê trong nước cuối ngày 20/5 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng 800 đồng/kg so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.600 – 86.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.100 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.100 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 85.600 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.100 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 86.300 đồng/kg.