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Giá cà phê hôm nay 27/8: Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg

Thứ Năm, 09:10, 27/08/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (27/8), cà phê trong nước dao động trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 27/8 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.200 đồng/kg.

So với phiên trước đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.000 đồng/kg; Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 97.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 96.500 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay 27/8 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.588 - 3.618 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,78%, tương đương 65 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.588 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 357,60 US cent/lb, giảm 3,72% tương đương 13,8 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Trong phiên giao dịch trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 26/8 tại khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 97.200 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua.

gia ca phe hom nay 27 8 gia ca phe trung binh o muc 97.100 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg, dao động trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg.

So với phiên trước đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 97.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg; Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 500 đồng/kg và được giao dịch ở mốc 97.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg và ở mức giá 96.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg sau phiên tăng mạnh, cùng chiều với nhịp điều chỉnh của giá thế giới. Mức giảm trong nước chưa quá sâu, nhưng cho thấy thị trường vẫn biến động nhanh quanh vùng 97.000-98.000 đồng/kg.

Theo Barchart, Robusta chịu thêm áp lực khi tồn kho Robusta đạt chứng nhận trên ICE tăng lên mức cao nhất 9 tháng. Ở chiều ngược lại, tồn kho Arabica đạt chứng nhận trên ICE giảm xuống mức thấp nhất 2,75 năm, là yếu tố có thể hỗ trợ Arabica trong các phiên sau.

Barchart cũng ghi nhận tiến độ thu hoạch cà phê Brazil vẫn chậm hơn cùng kỳ. Hợp tác xã Cooxupe cho biết thu hoạch đạt 81,1% tính đến ngày 14.8, thấp hơn mức 86,1% cùng kỳ năm trước; Safras & Mercado ghi nhận thu hoạch cà phê Brazil đạt 90% tính đến ngày 12.8, thấp hơn mức 97% cùng kỳ và mức trung bình 5 năm là 94%.

Ở trong nước, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 7, Việt Nam xuất khẩu khoảng 147.600 tấn cà phê, trị giá 639,5 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 triệu tấn, tăng 10,8% về lượng nhưng kim ngạch giảm 11,2%, còn 5,45 tỉ USD. Diễn biến này chủ yếu do giá xuất khẩu bình quân giảm 19,9% so với cùng kỳ, xuống còn 4.537 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.553 - 3.618 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,96%, tương đương 35 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.618 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 27 8 gia ca phe trung binh o muc 97.100 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.553 - 3.618 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 365,30 US cent/lb, giảm 1,64% tương đương 6,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Đà tăng của giá thế giới đang hỗ trợ mặt bằng giá cà phê trong nước, trong bối cảnh nguồn cung và diễn biến thị trường toàn cầu tiếp tục là những yếu tố được giới kinh doanh theo dõi sát.

Số liệu mới của Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) cho thấy, trong tháng 7/2026, Brazil đã xuất khẩu 3,03 triệu bao cà phê các loại, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê nhân đạt 2,67 triệu bao, tăng 8,7%.

Với kết quả tháng 7, xuất khẩu cà phê của Brazil đạt 20,897 triệu bao trong 7 tháng đầu năm nay, mang về 7,449 tỷ USD giá trị giao dịch cho quốc gia này. So với cùng kỳ năm 2025 (từ tháng 1 đến tháng 7), khối lượng giảm 5,9% và doanh thu giảm 13,1%. 

PV/VOV.VN
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