English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 28/7: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Thứ Ba, 01:00, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (28/7), cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất 96.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Ba ngày 28/7 - theo giờ Việt Nam) cùng tăng ở trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,12%, tương đương tăng 42 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.799 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 3,43 %, tương đương tăng 10,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 324.55 cent/lb.

Cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay, sáng thứ Ba (28/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là  95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũ hiện đang giao dịch ở mức 96.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đang cùng ở mức 95.800 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng

gia ca phe hom nay 28 7 gia ca phe robusta va arabica cung tang hinh anh 1
gia ca phe hom nay 28 7 gia ca phe robusta va arabica cung tang hinh anh 2

Trước đó, cập nhật tối 27/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế tiếp tục tăng. Cụ thể, cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 1,09% tương đương tăng 41 USD/ tấn, giao dịch ở mức 3798 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 1,74 %, tương đương tăng 5,45 US cent/lb, hiện giao dịch ở mức 319,25 US cent/lb.

Cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, phiên giao dịch chiều 27/7, giá cà phê trong nước ổn định, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg. 

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ và Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 95.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 95.300 đồng/kg.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá cà phê trong nước tăng trung bình 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng.

Giá cà phê hôm nay: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá cà phê trong nước tăng trung bình 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng.

Giá cà phê hôm nay 26/7: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều
Giá cà phê hôm nay 26/7: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 26/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 giao dịch ở mức 3.818 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York là 313,80 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 26/7: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 26/7: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 26/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 giao dịch ở mức 3.818 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York là 313,80 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 25/7: Giá cà phê giảm trên cả hai sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 25/7: Giá cà phê giảm trên cả hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 25/7 giữ giá bán dao động từ 94.200 - 94.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 3.818 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 có giá 309.40 USD cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 25/7: Giá cà phê giảm trên cả hai sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 25/7: Giá cà phê giảm trên cả hai sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 25/7 giữ giá bán dao động từ 94.200 - 94.700 đồng/kg. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 3.818 USD/tấn, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 có giá 309.40 USD cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 24/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 24/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước hôm nay 24/7 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 96.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 24/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 24/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê trong nước hôm nay 24/7 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 96.500 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica duy trì trạng thái giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê hôm nay 23/7: Giá cà phê trong nước giữ mốc 96.800 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 23/7: Giá cà phê trong nước giữ mốc 96.800 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước phiên giao dịch sáng 23/7 ổn định, dao động từ 96.400 - 96.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 23/7: Giá cà phê trong nước giữ mốc 96.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 23/7: Giá cà phê trong nước giữ mốc 96.800 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước phiên giao dịch sáng 23/7 ổn định, dao động từ 96.400 - 96.800 đồng/kg.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá