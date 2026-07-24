Giá cà phê hôm nay 24/7: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Sáu, 24/7 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế tiếp tục trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 2,25%, tương đương giảm 88 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.818 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 còn ở mức 309,40 US cent/lb, sau khi giảm 2,29%, tương đương giảm 7,25 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Sáu (24/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 95.900 - 96.500 đồng/kg, giá bán trung bình 96.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 95.900 - 96.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 96.400 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 96.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm

Trước đó, tối 23/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London, giảm 0.56%, tương đương 22 USD/tấn, giá bán đang là 3.928 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026, giảm 1,69%, tương đương 5,45 cent/lb, giá bán đang là 321.90 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 96.400 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước tối 23/7 giảm 300 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước.Tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.900 - 96.400 đồng/kg, trung bình ở mốc 96.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 300 đồng/kg

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 96.400 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, ở mức giá 95.900 đồng/kg.