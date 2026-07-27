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Giá cà phê hôm nay: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.000 đồng/kg

Thứ Hai, 01:30, 27/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá cà phê trong nước tăng trung bình 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng.

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 27/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng trung bình 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 95.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 95.300 đồng/kg.

Đắk Lắk là tỉnh duy nhất có giá cà phê thay đổi trong phiên giao dịch sáng 27/7, cụ thể giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, giao dịch ở mức 96.000 đồng/kg

Sáng 27/7, so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng.

Cụ thể, cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 9 tăng 1,32% tương đương tăng 49 USD/ tấn, giao dịch ở mức 3757 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 1,42 %, hiện giao dịch ở mức 313,80 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước ngày 26/7 tăng

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 26/7 tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.200 đồng/kg, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.000 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước.

gia ca phe hom nay gia ca phe trong nuoc cao nhat 96.000 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 95.800 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 95.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 95.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 26/7 (theo giờ Việt Nam) tăng - giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.615 – 3.818 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 2,25%, tương đương 88 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.818 USD/tấn.

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Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 313,80 US cent/lb, tăng 1,42% tương đương 4,4 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

PV/VOV.VN
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