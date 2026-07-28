Giá cà phê hôm nay 28/7: Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới tăng

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều tăng

Tối 27/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế tiếp tục tăng. Cụ thể, cà phê Robusta London kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 1,09% tương đương tăng 41 USD/ tấn, giao dịch ở mức 3798 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 1,74 %, tương đương tăng 5,45 US cent/lb, hiện giao dịch ở mức 319,25 US cent/lb.

Cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, phiên giao dịch chiều 27/7, giá cà phê trong nước ổn định, dao động trong khoảng 95.300 - 96.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ và Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 95.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 95.300 đồng/kg.