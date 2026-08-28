Giá cà phê hôm nay 28/8: Giá cà phê trong nước cao nhất 96.500 đồng/kg

Giá cà phê trung bình ở mức 96.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước sáng 28/8 tại khu vực Tây Nguyên ổn định, hiện dao động trong khoảng 95.700 - 96.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 96.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.500 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng 28/8, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.200 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 96.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giao dịch thấp nhất trong toàn khu vực, hiện giao dịch ở mức 95.700.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 28/8 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London London giảm, hiện giao dịch ở mức 3.518 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 giảm, hiện giao dịch ở mức 341,90 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 27/8 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.462 - 3.550 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,06%, tương đương 38 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.550 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 345,05 US cent/lb, giảm 3,51% tương đương 12,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo Barchart, giá cà phê giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần khi triển vọng nguồn cung Brazil cải thiện khiến các nhà đầu tư tăng cường tất toán vị thế mua, sau đợt tăng mạnh trước đó. Giá robusta cũng chịu sức ép khi tồn kho trên ICE tăng lên mức cao nhất 9 tháng.

Thị trường đang chịu tác động trái chiều từ hai yếu tố: triển vọng nguồn cung trong tương lai được cải thiện, trong khi lượng cà phê sẵn có để giao ngay vẫn khan hiếm. Sự thay đổi kỳ vọng về nguồn cung dài hạn đã lấn át tình trạng thiếu hụt trong ngắn hạn trong phiên thứ Tư.

Giá cà phê hôm nay 27/8: Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (27/8), cà phê trong nước dao động trong khoảng 96.500 - 97.200 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Tiến độ thu hoạch tại Brazil đang được cải thiện, dù vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà giao dịch cũng cho biết lượng mưa tại Brazil được dự báo sẽ cải thiện trong tuần này và tuần tới, tạo điều kiện thuận lợi cho một số đợt ra hoa của cây cà phê. Đây là yếu tố có thể cải thiện triển vọng nguồn cung cho các tháng tới.

Giá cà phê trung bình ở mức 97.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trong nước cuối ngày 27/8 tại khu vực Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 95.700 - 96.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 96.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.500 đồng/kg, sau khi giảm 700 đồng/kg.

So với phiên trước đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.200 đồng/kg, sau khi giảm 800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 96.200 đồng/kg, sau khi giảm 800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giao dịch thấp nhất, 95.700 đồng/kg, sau khi giảm 800 đồng/kg.