Giá cà phê hôm nay 29/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 29/9 ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 93.000 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 29/9 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.331 - 3.438 USD/tấn. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,34%, tương đương tăng 45 USD/tấn, hiện giá giao dịch ở mức 3.412 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng 3,64%, hiện đang giao dịch ở mức 288,75 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới tăng

Trong phiên giao dịch trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê, giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 28/9 (theo giờ Việt Nam) tăng trên cả 2 sàn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.331 - 3.385 USD/tấn. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,45%, tương đương tăng 15 USD/tấn, hiện giá giao dịch ở mức 3.382 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng 0,36%, hiện đang giao dịch ở mức 279,60 US cent/lb.

Nguồn cung từ Brazil đang cho thấy tín hiệu dồi dào. Tháng 8, nước này xuất khẩu 4,16 triệu bao cà phê, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 8. Trong đó, cà phê nhân xanh đạt 3,8 triệu bao, cũng tăng 31%.

Theo Conab, Brazil đã hoàn thành thu hoạch 99% diện tích cà phê. Sản lượng niên vụ 2026 ước đạt 67,6 triệu bao, tăng 19,6% so với năm trước và là mức cao kỷ lục. Riêng Arabica đạt khoảng 48,2 triệu bao, tăng 34,8%, trong khi Robusta giảm 6,6%, xuống còn 19,4 triệu bao.

Tại Việt Nam, nguồn cung Robusta cũng tiếp tục tăng. Trong tháng 8, xuất khẩu cà phê đạt 2,1 triệu bao, cao nhất trong tháng 8 của 7 năm qua. Lũy kế 11 tháng của niên vụ 2025-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 27,7 triệu bao, tăng 19,6% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Trong khi đó, mưa thuận lợi tại các vùng trồng cà phê Brazil đang hỗ trợ vụ mùa 2027-2028. Những diễn biến này cho thấy nguồn cung cà phê toàn cầu tiếp tục được cải thiện, qua đó tạo thêm áp lực đối với giá trong thời gian tới.

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê trong nước chiều 28/9 tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch sáng 28/9. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 93.000 đồng/kg.

Thị trường nội địa duy trì thế giằng co, giao dịch khá trầm lắng khi nông dân và doanh nghiệp nghe ngóng tiến độ vụ thu hoạch niên vụ 2026/2027 sắp tới. Áp lực hạ nhiệt từ vụ mùa kỷ lục của Brazil và thời điểm cận kề vụ thu hoạch tại Việt Nam khiến giá khó bứt phá mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ ổn định và lo ngại thời tiết giúp nâng đỡ, ngăn giá giảm sâu