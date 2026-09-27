Giá cà phê hôm nay 27/9: Giá cà phê trong nước và thế giới ổn định

Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 93.800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 27/9 tại khu vực Tây Nguyên tăng ổn định dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê ổn định trên cả hai sàn

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam) ổn định. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.222 - 3.375 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.367 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 278,60 US cent/lb.

Theo Conab, lượng cà phê Brazil đưa ra thị trường đang ở mức cao, sắp bước vào thu hoạch. Sản lượng cà phê của Colombia cũng được dự báo có xu hướng cải thiện trong những tháng cuối năm.

Tại Brazil, Conab dự báo sản lượng cà phê năm 2026 đạt 67,6 triệu bao, tăng so với ước tính trước đó. Trong đó, sản lượng Arabica có thể tăng mạnh 34,8%, lên 48,21 triệu bao, trong khi Robusta giảm 6,6%, còn 19,39 triệu bao.

Ở quy mô toàn cầu, ICO dự báo sản lượng niên vụ 2025-2026 đạt 183,6 triệu bao, tăng 4,4%, cao hơn mức tiêu thụ dự kiến 180,6 triệu bao. Thị trường có thể dư khoảng 3 triệu bao, qua đó tạo sức ép nhất định lên giá.

Tuy nhiên, lượng tồn kho cà phê Arabica được chứng nhận trên sàn ICE vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động mua bù thiếu của các quỹ khi đồng USD suy yếu có thể tiếp tục hỗ trợ giá trong những phiên tới.

Ở chiều hỗ trợ giá, đồng USD suy yếu đang tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có cà phê. Khi USD giảm giá, cà phê trở nên tương đối rẻ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Hoạt động của các quỹ đầu tư cũng đang góp phần thúc đẩy giá. Sau thời gian giá cà phê đi xuống, một số quỹ có vị thế bán đang mua lại hợp đồng để đóng vị thế, qua đó tạo thêm lực mua trên thị trường.

Tuy nhiên, những yếu tố này chưa cho thấy, cán cân cung - cầu cà phê toàn cầu đã thay đổi đáng kể. Triển vọng nguồn cung dồi dào vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá, khi Brazil tiếp tục đưa hàng ra thị trường và vụ mới tại Việt Nam chuẩn bị bước vào thu hoạch.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá cà phê được dự báo tiếp tục phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch tại Việt Nam, biến động của đồng USD và hoạt động giao dịch của các quỹ đầu tư.

Giá cà phê trong nước tăng 1.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 26/9 tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.100 đồng/kg, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.600 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 1.100 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 93.600 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.100 đồng/kg, dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg.

Nếu Brazil đang tạo sức ép từ phía Arabica, thị trường cũng đang hướng sự chú ý tới Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta chủ lực - khi vụ cà phê mới tại Tây Nguyên chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

Theo Conab, giá cà phê thế giới hiện chịu ảnh hưởng từ việc Brazil đưa lượng hàng lớn ra thị trường, trong khi vụ mới của Việt Nam sắp bắt đầu và sản lượng theo mùa của Colombia cũng có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm.

Đối với Robusta, tiến độ thu hoạch tại Việt Nam đặc biệt quan trọng. Việt Nam là một trong những trung tâm sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, vì vậy lượng cà phê thu hoạch và tốc độ đưa hàng ra thị trường trong những tháng tới có thể tác động đáng kể đến cán cân cung cầu.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 26/9 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.222 - 3.375 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 2,34%, tương đương 77 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.367 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 278,60 US cent/lb, tăng 1,18% tương đương 3,25 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Đồng USD suy yếu khiến các mặt hàng được định giá bằng USD, trong đó có cà phê, trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, sau thời gian giá cà phê chịu sức ép giảm, các quỹ đang duy trì vị thế bán có xu hướng mua lại hợp đồng để đóng vị thế, qua đó tạo thêm lực đẩy cho giá.

Tuy nhiên, đà tăng hiện tại chủ yếu phản ánh yếu tố tài chính và hoạt động giao dịch ngắn hạn, chưa cho thấy sự thay đổi rõ rệt về cán cân cung - cầu cà phê toàn cầu. Triển vọng nguồn cung dồi dào vẫn là yếu tố gây sức ép lên giá, trong khi diễn biến của đồng USD và hoạt động của các quỹ đầu tư được dự báo tiếp tục chi phối thị trường trong ngắn hạn.