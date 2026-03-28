Giá cà phê hôm nay 29/3: Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 28/3 tại khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 91.500 - 92.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.300 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với hôm qua và ở mức giá 91.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.353 – 3.638 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,07%, tương đương 3 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.593 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 301,70 US cent/lb, tăng 1,92% tương đương 5,95 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.