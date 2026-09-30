Giá cà phê hôm nay 30/9: Giá cà phê thế giới tiếp tục biến động

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Tư 30/9 - theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,06%, tương đương giảm 2 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.410 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 0,70%, tương đương tăng 0,24 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 289.45 cent/lb.

Cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (thứ Tư 30/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 93.200 - 94.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 29/9 (theo giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.375 - 3.433 USD/tấn. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,44%, tương đương giảm 15 USD/tấn, hiện giá giao dịch ở mức 3.397 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 tăng 0,36%, tương đương tăng 1,05 US cent/lb, hiện đang giao dịch ở mức 289,8 US cent/lb.

Đà tăng được hỗ trợ đáng kể bởi yếu tố kỹ thuật. Số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) tính đến ngày 22/9 cho thấy nhóm đầu cơ phi thương mại nâng vị thế bán ròng lên 6.472 lô, tương đương hơn 1,8 triệu bao, tăng 277,2% so với tuần trước. Lượng vị thế bán tích lũy lớn tạo điều kiện cho hoạt động mua bù thiếu (short covering) xuất hiện, qua đó thúc đẩy giá Arabica phục hồi nhanh.

Giá cà phê hôm nay 29/9: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.700 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 29/9 ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá cà phê tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trong khi đó, những vấn đề về nguồn cung tại Brazil tiếp tục là yếu tố được thị trường quan tâm. Dù Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (CONAB) dự báo sản lượng niên vụ hiện tại ở mức 67,6 triệu bao, khảo sát thực địa của Quỹ Procafé đưa ra ước tính thấp hơn, khoảng 54 - 58 triệu bao. Riêng Arabica được dự báo có thể giảm 10 - 15% do mưa kéo dài gây rụng quả và ảnh hưởng tới quá trình thu gom.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ 200 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 29/9 tăng 200 đồng/kg so với mở cửa phiên giao dịch sáng 29/9. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 93.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.000 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 93.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 93.800 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức thấp nhất, 93.200 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg.