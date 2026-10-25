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Giá cà phê hôm nay 25/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 89.500 đồng/kg

Chủ Nhật, 08:53, 25/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 25/10 đi ngang so với phiên trước và giá thu mua cao nhất khu vực Tây Nguyên là 89.500 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng giảm.

Giá cà phê thế giới cùng giảm trên 2 sàn giao dịch

Giá cà phê hôm nay (sáng 25/10 - giờ Việt Nam) trên thị trường thế giới, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa giảm 1,82%, tương đương giảm 62 USD/tấn so với đầu phiên về mức 3.228 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 cũng giảm về mức 207,45 US cent/lb, sau khi giảm 1,60% tương đương giảm 5 US cent/lb so với đầu phiên 24/10 (giờ Mỹ).

Giá cà phê trong nước cao nhất 89.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước mở phiên sáng nay (25/10) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện đang đi ngang, sau khi giảm 1.500 đồng/kg vào cuối ngày 24/10. Giá cà phê nhân xô toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.500 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đầu giờ sáng nay đang là 89.000 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm

Trong phiên giao dịch trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 24/10 tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.400 đồng/kg, dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với phiên liền trước.

gia ca phe hom nay 25 10 gia ca phe trong nuoc cao nhat 89.500 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê hôm nay, trong nước giảm 1.400 đồng/kg

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.500 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 24/10 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.188 - 3.409 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,82%, tương đương 60 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.228 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 307,45 US cent/lb, giảm 1,6% tương đương 5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

gia ca phe hom nay 25 10 gia ca phe trong nuoc cao nhat 89.500 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: KT)

Reuters và Barchart có phân tích rõ rằng, giá cà phê arabica giảm do hai nguyên nhân chính, thứ nhất là áp lực thanh lý một phần các vị thế mua sau đợt tăng giá vào giữa tháng 10 và thứ hai là dự đoán lượng tồn kho trên sàn ICE có thể tăng trong ngắn hạn, xuất phát từ các thông tin hồi đầu tuần cho biết gần 28.000 bao cà phê arabica đang chờ phân loại và kiểm định tại sàn ICE. Đây là mức cao nhất trong hơn một tháng.

Thực tế, tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE đã tăng 4.847 bao trong hôm thứ Tư, lên 239.748 bao. Tuy nhiên, tồn kho sau đó giảm 5.315 bao trong phiên thứ Năm và giảm tiếp 6.455 bao trong phiên thứ Sáu, xuống mức thấp mới trong 5 tuần là 227.978 bao.

Xét trong bức tranh tổng thể, tồn kho cà phê arabica trên sàn ICE có xu hướng giảm trong tháng vừa qua và hiện chỉ cao hơn một chút so với mức đáy trong 27 năm là 217.646 bao, được ghi nhận vào ngày 15/9. Đây là một yếu tố cơ bản hỗ trợ xu hướng tăng giá cà phê arabica.

Ngoài yếu tố cung – cầu, diễn biến tỷ giá cũng đóng vai trò quan trọng đối với thị trường cà phê. Đồng Real mạnh khiến các nhà xuất khẩu tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, hạn chế bán cà phê định giá bằng USD, do doanh thu quy đổi sang nội tệ giảm.

Tuy nhiên, giới phân tích ngành hàng cho rằng, trong trung hạn, xuất khẩu của Brazil đang ở mức cao và vụ thu hoạch tại Bắc bán cầu đang đến gần. Tuy nhiên, việc bổ sung tồn kho đáng kể có lẽ vẫn còn phải chờ thêm vài tháng nữa.

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Giá cà phê hôm nay 24/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 24/10, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,82%, tương đương 60 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.228 USD/tấn.

PV/VOV.VN
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