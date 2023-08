Giá cà phê hôm nay 31/7: Trong nước giảm cao nhất còn 66.300 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước ngày 31/7 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Cập nhật giá cà phê mới nhất dao động trong khoảng 65.600 - 66.300 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.000 đồng/kg, giảm trung bình khoảng 600 đồng/kg so với ngày 30/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đã giảm từ 66.200 đồng/kg trở về mức 65.600 đồng/kg (giảm 600 đồng/kg). Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông cũng giảm chỉ còn ở mức 66.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng biến động tăng so với những ngày trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.100 đồng/kg (giảm 600 đồng/kg). Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 66.000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg) so với ngày 30/7.

Thị trường cà phê thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (28/7) tại sàn giao dịch London. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tiếp tục giảm 3,18% tương đương 85 USD/tấn so với cuối phiên 27/7 còn ở mức 2.588 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9 ở mức 157,90 US cent/lb, giảm 2,20% tương đương 3,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê sụt giảm trên cả 2 sàn giao dịch.

Giá cà phê trên thị trường thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (28/7) tại sàn giao dịch London. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tiếp tục giảm 3,18% tương đương 85 USD/tấn so với cuối phiên 27/7 còn ở mức 2.588 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9 ở mức 157,90 US cent/lb, giảm 2,20% tương đương 3,55 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê trong nước cập nhật đến chiều 30/7. Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 65.600 - 66.300 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày 29/7.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng hiện đang ở mức thấp nhất khu vực là 65.600 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê tại tỉnh Đắk Nông vẫn có mức giá thu mua cao nhất khu vực là 66.300 đồng/kg.

Giá cà phê lao dốc do áp lực bán hàng vụ mới, cùng với việc nâng mức lãi suất tiền tệ. Nhận xét về thị trường cà phê, chuyên gia Nguyễn Quang Bình cho rằng, giá kỳ hạn cà phê Arabica bị áp lực giảm của đồng USD tăng rất rõ. Chỉ số giá trị đồng USD tăng vọt lên trên 101 phiên 28/7, dìm giá hàng hóa và một số sàn nông sản xuống.

Một số thống tin kinh tế tài chính có thể ảnh hưởng đến giá cà phê phái sinh. Fed tăng lãi suất thêm 0,25% ngày 26/7 đúng như dự kiến. Thống đốc Fed Jerome Powell sẽ không loại trừ khả năng tăng lãi suất khác trong năm nay, có lẽ sớm nhất là vào tháng 9/2023. Nhưng Powell lặp lại quan điểm của Fed rằng, các quyết định của họ sẽ được định hướng bởi dữ liệu và các báo cáo kinh tế gần đây cho thấy dấu hiệu lạm phát đang hạ nhiệt.