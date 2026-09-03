Giá cà phê hôm nay 3/9: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta và Arabia cùng giảm

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 3/9 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.341 – 3.417 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,6%, tương đương 55 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.376 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 là 328,40 US cent/lb, giảm 4,05% tương đương 13,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 3/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, giá cà phê giảm 700 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 94.500 đến 95.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 94.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với phiên trước đó. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk có giá thu mua ở mức 94.800 đồng/kg. Tỉnh Đắk Nông có giá thu mua cao nhất 95.000/kg.

Cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới 21h tối 2/9 (theo giờ Việt Nam) cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,75%, tương đương giảm 61 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.431 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 2,70 %, tương đương giảm 9,25 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 333.00 cent/lb.

Thu hoạch cà phê bị trì hoãn tại Brazil

Reuters dẫn thông tin từ Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Safras & Mercado, cho biết, tính đến ngày 26/8, Brazil đã hoàn thành 97% vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026-2027. Tiến độ thu hoạch tăng 3 điểm phần trăm so với một tuần trước, nhưng vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái, khi vụ thu hoạch đã hoàn tất.

Vụ thu hoạch cà phê canephora (robusta) của Brazil đã hoàn thành. Đối với cà phê arabica, tiến độ thu hoạch đạt 96% sản lượng dự kiến, thấp hơn mức 99% ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, theo báo cáo hàng quý của Ngân hàng Hà Lan Rabobank, triển vọng nguồn cung cà phê toàn cầu nhìn chung vẫn khá dồi dào, nhưng việc thu hoạch bị trì hoãn tại Brazil và những vấn đề liên quan đến động đất ở Colombia đã làm chậm dòng chảy hạt cà phê từ các nước sản xuất đến các thị trường tiêu thụ.

Rabobank tiếp tục dự báo cung-cầu cà phê niên vụ 2026-2027 (tháng 10/2026 - tháng 9/2027) ở trạng thái “dồi dào”, với lượng dư cung khoảng 8,9 triệu bao loại 60 kg.

Hoạt động xuất khẩu của Brazil và Colombia bị gián đoạn nhiều khả năng sẽ khiến tồn kho cà phê arabica được chứng nhận tại sàn ICE tiếp tục ở mức thấp trong vài tuần tới, và khả năng bổ sung đáng kể trước tháng 11 là không cao.