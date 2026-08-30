Giá cà phê hôm nay 30/8: Giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê Robusta giảm và Arabica tăng

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trên thị trường thế giới tối 29/8 (theo giờ Việt Nam) tăng - giảm trái chiều trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London London giảm 0,74%, tương đương 26 USD/tấn, hiện giao dịch ở mức 3.518 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2026 tăng 1,16%, tương đương 3,95 US cent/lb, hiện giao dịch ở mức 341,90 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước, chiều 29/8, giảm 100 đồng/kg, tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.600 - 95.300 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia giao dịch có cùng mức giá 95.100 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê có mức giao dịch thấp nhất trong toàn khu vực, hiện giao dịch ở mức 94.600.

Theo Cục Hải quan Việt Nam, tháng 7/2026, Việt Nam xuất khẩu 147,9 nghìn tấn cà phê, trị giá 642,5 triệu USD, tăng 17% về lượng và 9,7% về trị giá so với tháng 6.

Lũy kế 7 tháng, xuất khẩu cà phê đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 5,45 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng nhưng giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm mạnh.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam những tháng cuối năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc

Riêng tháng 7, giá xuất khẩu bình quân đạt 4.345 USD/tấn, giảm 6,2% so với tháng trước và giảm 20,4% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt 4.552 USD/tấn, giảm 19,6%.

EU và Hoa Kỳ tiếp tục là những thị trường chủ lực. Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang EU 518,2 nghìn tấn cà phê, trị giá 2,21 tỷ USD, chiếm 40,6% tổng trị giá xuất khẩu. Tại Hoa Kỳ, xuất khẩu đạt 84,9 nghìn tấn, trị giá 364,4 triệu USD, tăng lần lượt 36,4% và 5,9%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh, đạt 44 nghìn tấn, trị giá 251,4 triệu USD, tăng 49,4% về lượng và 72,7% về trị giá.

Diễn biến này mở thêm dư địa để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá xuất khẩu giảm, tăng trưởng những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào đáp ứng tiêu chuẩn bền vững, EUDR, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong thời gian tới, việc mở rộng thị trường cần đi cùng nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường nhập khẩu. Đây được xem là hướng đi quan trọng để ngành cà phê duy trì đà tăng trưởng và cải thiện hiệu quả xuất khẩu trong bối cảnh giá cà phê thế giới biến động.