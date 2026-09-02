Giá cà phê hôm nay 2/9: Giá cà phê thế giới giảm

Giá cà phê trong nước duy trì ổn định

Giá cà phê trong nước hôm nay 2/9, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì ổn định và đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg. Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk duy trì mức giá 95.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ổn định và được giao dịch ở mốc 95.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 95.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 2/9 (theo giờ Việt Nam) giảm cả ở trên 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 1,75%, tương đương giảm 61 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.431 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 0,48 %, tương đương giảm 1,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 342.25.65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.700 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước phiên giao dịch chiều 1/9 tại khu vực Tây Nguyên ổn định, dao động trong khoảng 95.000 - 95.700 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 95.700 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch sáng 1/9. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk duy trì mức giá 95.500 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ổn định và được giao dịch ở mốc 95.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 95.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới chiều 1/9 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế có sự tăng giảm trái chiều.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,74%, so với phiên trước, giá bán đang là 3.492 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 0,32%, tương đương tăng 1,10 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 345.00 cent/lb.

Bức tranh thị trường cà phê thế giới đang có sự phân hóa khá rõ

Với Robusta, lượng tồn kho tăng và triển vọng nguồn cung từ Việt Nam tốt hơn là những yếu tố gây sức ép.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam tính đến giữa tháng 8 tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Sản lượng niên vụ 2025 - 2026 cũng được dự báo cải thiện, góp phần giảm lo ngại thiếu Robusta trên thị trường thế giới.

Ở chiều ngược lại, Arabica được hỗ trợ bởi nguồn hàng giao ngay hạn chế. Tồn kho đạt chuẩn thấp khiến người mua phải cạnh tranh nhiều hơn để tìm nguồn cà phê phù hợp.