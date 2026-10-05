Giá cà phê hôm nay 5/10: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.394 – 3.563 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.469 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027 là 280,50 US cent/lb, tăng 0,32% tương đương 0,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới vào thời điểm tối 4/10 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên hai sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026, tăng 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, đang giao dịch ở mức 3.469 USD/tấn.

Cùng thời điểm, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2027, tăng 0,32%, tương đương 0,9 US cent/lb, đang giao dịch ở mức 280,5 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 4/10, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 93.499 - 94.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất khu vực, ở mức 93.499 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, Đắk Nông giá thu mua cùng ở mức 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/10: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trước phiên giao dịch 4/10, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, dao động quanh mốc 93.490 - 94.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê được công bố, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu đạt khoảng 124.000 tấn, tăng tới 53% so với cùng kỳ.

Dù khối lượng xuất khẩu tăng mạnh, kim ngạch 9 tháng được ghi nhận khoảng 6,6 tỷ USD, giảm 7%. Diễn biến trái chiều giữa lượng và giá trị cho thấy mặt bằng giá xuất khẩu không còn duy trì ở vùng cao như cùng kỳ trước.

Thị trường hiện đặc biệt quan tâm đến nguồn cung từ vụ thu hoạch mới của Việt Nam. Niên vụ 2026-2027 đã chính thức bắt đầu từ đầu tháng 10, song giới thương nhân cho rằng lượng cà phê mới khó được đưa ra thị trường với quy mô lớn ngay lập tức.

Hoạt động thu hoạch dự kiến tăng dần trong tháng 10 trước khi nguồn cung trở nên dồi dào hơn từ tháng 11.