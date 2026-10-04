Giá cà phê hôm nay 4/10: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động từ 93.499 - 94.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 94.000 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng trên hai sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật sáng 4/10, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 93.499 - 94.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất khu vực, ở mức 93.499 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, Đắk Nông giá thu mua cùng ở mức 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng ước đạt 4.537,3 USD/tấn

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay 4/10 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên hai sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026, tăng 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, đang giao dịch ở mức 3.469 USD/tấn.

Cùng thời điểm, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2027, tăng 0,32%, tương đương 0,9 US cent/lb, đang giao dịch ở mức 280,5 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên hai sàn giao dịch

Theo giacaphe.com, giá cà phê thế giới tối 3/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên hai sàn giao dịch quốc tế đồng loạt tăng.

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026, tăng 0,61%, tương đương 21 USD/tấn, đang giao dịch ở mức 3.448 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3/2027, tăng 0,32%, tương đương 0,09 US cent/lb , đang giao dịch ở mức 279,60 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, cập nhật cuối giờ chiều 3/10, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giá cà phê tăng nhẹ 100 đồng/kg, giá dao động từ 93.490 - 94.000 đồng/kg. Mức giá bình quân phổ biến khoảng 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất khu vực, ở mức 93.490 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, Đắk Nông giá thu mua cùng ở 94.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê 9 tháng đạt 6,54 tỷ USD

Tháng 9/2026, Việt Nam ước xuất khẩu 114,2 nghìn tấn cà phê, đạt kim ngạch 511,8 triệu USD. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,4 triệu tấn, trị giá 6,54 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng ước đạt 4.537,3 USD/tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy dù lượng xuất khẩu tăng, giá trị thu về vẫn chịu sức ép từ mức giá xuất khẩu bình quân giảm.

Đức, Italia và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm 13,1%, 8,2% và 7,2% thị phần. Trong đó, giá trị xuất khẩu 8 tháng sang Đức giảm 12,5%, Nhật Bản giảm 3,6%, còn Italia tăng nhẹ 0,5%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất, Trung Quốc ghi nhận mức tăng giá trị mạnh nhất, đạt 63,7% so với cùng kỳ. Ngược lại, Malaysia là thị trường giảm mạnh nhất, với mức giảm 25,8%.