Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Thứ Hai, 09:14, 06/04/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) giảm so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.186 – 3.549 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,06%, tương đương 73 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.448 USD/tấn. Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 là 295,40 US cent/lb, giảm 0,80% tương đương 2,40 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 5/4 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,06%, tương đương giảm 73 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.448 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,80%, tương đương giảm 2,40 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 295.40 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 5/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.200 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 89.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,000 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 88.700 đồng/kg.

PV/VOV.VN
Giá cà phê ngày 5/4: Trong nước trung bình 89.200 đồng/kg, thế giới đi ngang
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, chốt phiên giao dịch ngày 4/4, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New York gần như không biến động so với cuối phiên trước, trong khi thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, dao động quanh mức 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 4/4: Đi ngang sau phiên giảm, dao động quanh mức 89.000 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trong nước và thế giới sáng ngày 4/4 ghi nhận xu hướng đi ngang sau phiên giảm trước đó, thị trường tạm thời ổn định ở mức thấp.

Giá cà phê hôm nay 3/4: Giá cà phê trong nước ổn định, cà phê thế giới giảm
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 3/4, cà phê trong nước giữ nguyên so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 90.200 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm ở cả trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

