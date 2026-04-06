Giá cà phê hôm nay 6/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê thế giới chiều tối ngày 5/4 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 2,06%, tương đương giảm 73 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.448 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,80%, tương đương giảm 2,40 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 295.40 cent/lb.

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 5/4 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 88.700 - 89.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.200 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 800 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 89.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1,000 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 88.700 đồng/kg.