Giá cà phê hôm nay 7/8: Trong nước giữ giá cao nhất 67.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước hôm nay 7/8. Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.100 - 67.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.400 đồng/kg, chưa có biến động tăng - giảm so với các phiên trước. Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 66.100 đồng/kg. Cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 67.000 đồng/kg.

Cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.800 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng giảm còn 66.400 đồng/kg.

Hiện giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London giảm 1,25%, tương đương 33 USD/tấn so với phiên liền trước về mức 2.612 USD/tấn. Tuần giao dịch mới, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 chỉ còn ở mức 161,35 US cent/lb, giảm 2,06% tương đương 3,40 US cent/lb so với phiên liền trước.

Thị trường cà phê thế giới

Giá cà phê thế giới cùng giảm trên 2 sàn giao dịch

Sản xuất cà phê chất lượng cao, mở rộng liên kết là con đường mà cà phê Tây Nguyên nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung đang thực hiện. Dù còn nhiều vướng mắc, nhưng diện tích cà phê sản xuất theo các chứng nhận quốc tế có liên kết với DN đã đạt gần 200.000 ha (chiếm khoảng 27% tổng diện tích cả nước); giá cà phê có chứng nhận luôn cao hơn giá thị trường từ 50 - 300 USD/tấn.

Cà phê Robusta đặc sản của Việt Nam cũng đã ra mắt thành công bắt đầu được các thị trường đón nhận với những lô xuất khẩu chính ngạch đầu tiên. Niềm vui ngắn tăng giá mạnh từ thị trường có thể là sự cổ vũ kịp lúc để cà phê Việt Nam có thêm động lực nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu.

Các chuyên gia dự báo, xu hướng giảm giá cà phê sẽ diễn ra trong thời gian tới. Hiện người dân Brazil đã bán khoảng 32% tổng sản lượng dự kiến của niên vụ cà phê 2023/2024, nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân của niên vụ 2022/2023. Trong khi đó, tồn kho cà phê trên sàn London ghi nhận mức tăng. Theo báo cáo của ICE-London, tồn kho cà phê đã tăng 220 tấn, lên mức đăng ký 54.540 tấn (khoảng 909.000 bao 60 kg).