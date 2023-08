Giá cà phê hôm nay 4/8: Cà phê trong nước tăng sát 68.000 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước

Cập nhật mới nhất giá cà phê hôm nay (4/8), giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng. Hiện giá bán cà phê nhân xô dao động trong khoảng 66.900 - 67.900 đồng/kg, giá trung bình ở mức 67.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng 500 đồng/kg lên mức 66.900 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 67.900 đồng/kg.

Sáng 4/8, giá cà phê tại một số địa phương khác trong khu vực cũng có biến động tăng so với phiên trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.700 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với phiên trước. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 67.400 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước.

Thị trường cà phê thế giới

Chốt phiên giao dịch 3/8 giá cà phê cùng giảm trên 2 sàn giao dịch. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London giảm 1,08%, tương đương 29 USD/tấn so với đầu phiên về mức 2.645 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 chỉ còn ở mức 164,75 US cent/lb, giảm 0,76% tương đương 2,20 US cent/lb so với đầu phiên 3/8.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 vẫn tiếp tục tăng 0,26%, tương đương 7 USD/tấn so với cuối phiên 2/8, lên mức 2.681 USD/tấn. Cùng thời điểm đầu phiên giao dịch 3/8, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 còn ở mức 166,80 US cent/lb, giảm 0,09%, tương đương 0,15 US cent/lb so với cuối phiên 2/8.

Nhận định thị trường cà phê

Theo các nhà phân tích, hiện tượng giá cà phê Robusta tăng mạnh những tháng gần đây, có lý do từ việc cà phê Indonesia mất mùa; Brazil siết nguồn cung và suy thoái kinh tế trên toàn thế giới, khiến người tiêu dùng tìm đến với cà phê Robusta rẻ tiền hơn nên đẩy giá của loại cà phê này.

Tuy nhiên, TS. Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp Hội cà phê Buôn Ma Thuột cho rằng, cùng với các tính chất của một loại hàng hóa, cà phê còn là một công cụ tài chính, nên giá mặt hàng này ẩn chứa nhiều phức tạp. Câu chuyện nay lên mai xuống và lên xuống đến mức nào, đều không nằm trong phạm vi tác động của các DN và người trồng cà phê Việt Nam.

Giá cà phê vụ tới là rất đáng để hy vọng, nhưng thực tế cho thấy, việc quá tin tưởng vào một mức giá cụ thể nào đó có thể dẫn tới tái diễn tình trạng DN tăng ghim hàng chờ giá, nông dân tăng ký gửi hàng chờ chốt giá. Đây là tình trạng từng diễn ra từ nhiều năm trước và gây nhiều vụ vỡ nợ lớn ở Tây Nguyên, là vết xe đổ cần tránh trong thời gian tới.