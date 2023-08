Giá cà phê hôm nay 5/8: Giá trong nước và thế giới cùng giảm

Giá cà phê trong nước giảm

Sau khi tăng sát 68.000 đồng/kg ngày 4/8, giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên sáng nay (5/8) đã giảm. Hiện giá bán cà phê nhân xô dao động trong khoảng 66.600 - 67.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đã giảm 300 đồng/kg về mức 66.600 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 67.600 đồng/kg.

Sáng nay, giá cà phê tại một số địa phương khác trong khu vực cùng có biến động giảm so với phiên trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.300 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng giảm còn 67.000 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên 4/8.

Thị trường cà phê thế giới

Chốt phiên giao dịch 4/8 giá cà phê cùng giảm trên 2 sàn giao dịch. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London giảm 1,25%, tương đương 33 USD/tấn so với đầu phiên về mức 2.612 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 chỉ còn ở mức 161,35 US cent/lb, giảm 2,06% tương đương 3,40 US cent/lb so với thời điểm mở phiên 4/8.

Diễn biến giá cà phê Robusta tuần qua trên sàn giao dịch London - Biểu đồ: TradingView

Giá cà phê trong nước cập nhật cuối ngày 4/8

Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng so với các phiên trước. Hiện giá bán cà phê nhân xô dao động trong khoảng 66.900 - 67.900 đồng/kg, giá trung bình ở mức 67.400 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng lên mức 66.900 đồng/kg. Trong khi đó, cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 67.900 đồng/kg.

Cuối ngày 4/8, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.700 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 67.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại Tây Nguyên đang biến động quanh mức 66.000 - 68.000 đồng/kg

Diễn biến giá cà phê trong tuần qua

Trong tuần qua, cùng với “niềm vui ngắn” từ thị trường, DN và nông dân cà phê ở Tây Nguyên còn chủ động tạo những “niềm vui dài” qua việc không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của hạt cà phê Robusta Việt Nam.

Dù trên 90% số hộ đã bán hết cà phê từ khi mặt hàng này còn ở mức giá dưới 50.000 đồng/kg, nhưng việc thị trường cà phê cả trong nước và thế giới liên tục có đỉnh giá mới trong tháng 7, hiện tại đang biến động quanh mức 66.000 - 68.000 đồng/kg vẫn khiến nhiều nông dân ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai như sống trong mơ. Bà con trồng cà phê cho rằng, nếu cứ đà này dù giá thị trường có biến động xuống, xác suất lớn là cà phê vẫn giữ được mức trên 50.000 đồng/kg, là mức bà con hầu như chưa bao giờ chạm đến.