Giá cà phê ngày 30/3: Cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới Robusta và Arabica vào lúc 21h00 tối nay (29/3 - theo giờ Việt Nam), đang trạng cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London đang ở mức 3.593 USD/tấn, giảm 0,07% tương đương giảm 3 USD/tấn so với cuối phiên trước.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2026 đang là 301,70 US cent/lb, giảm 1,92% tương đương giảm 5,95 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.500 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 29/3 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 91.500 - 92.500 đồng/kg, giá bán trung bình 92.400 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 29/3 đang là 91.500 - 92.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 92.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 92.300 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản giảm cả lượng và giá trị

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 3 đến nay, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm theo xu hướng điều chỉnh của thị trường thế giới sau giai đoạn tăng cao. Đồng thời, hoạt động bán ra của nông dân và các doanh nghiệp thu mua làm gia tăng nguồn cung trong ngắn hạn.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 2/2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 7,1 nghìn tấn, trị giá 38,4 triệu USD, giảm 47,5% về lượng và giảm 44,2% về trị giá so với tháng 1/2026; so với tháng 2/2025 giảm 35,5% về lượng và giảm 43,4% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản đạt 20.600 tấn, trị giá 107,4 triệu USD, giảm 0,6% về lượng và giảm mạnh 15,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025 do giá xuất khẩu giảm mạnh.