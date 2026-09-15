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Giá cà phê hôm nay 15/9: Giá cà phê trong nước đi ngang

Thứ Ba, 08:57, 15/09/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (15/9), giá cà phê trong nước duy trì sự ổn định so với phiên giao dịch liền trước, giá thu mua trung bình của cả khu vực là 95.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, cập nhật giá cà phê trong nước sáng 15/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 14/9. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg. Mức giá trung bình của toàn khu vực là 95.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.200 đồng/kg. Cao nhất là khu vực Đắk Nông cũ có giá 95.300 đồng/kg.

Cà phê thế giới Robusta và Arabica tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới vào lúc sáng 15/9 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận sự tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 0,29%, tương đương tăng 10 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.505 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 tiếp tục giảm 2,01%, tương đương giảm 6,03 cent/lb so với phiên liền trước, giá bán đang là 307.35 cent/lb.

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê trong nước cuối ngày (14/9) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên giao dịch buổi sáng. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 95.200 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 95.300 đồng/kg.

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Giá cà phê trong nước ổn định

Cà phê thế giới Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối ngày 14/9 (theo giờ Việt Nam) ở trạng thái cùng giảm ở trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 0,82%, tương đương giảm 29 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.495 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 0,52%, tương đương giảm 1,65 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 313.65 cent/lb.

Giá Arabica chịu sức ép giảm khi nguồn cung Brazil tăng

Theo Reuters, giá cà phê Arabica đang chịu sức ép khi các nhà kinh doanh lên kế hoạch đưa lượng lớn cà phê từ Brazil, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, vào các kho được sàn ICE công nhận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tồn kho Arabica được chứng nhận trên ICE đã giảm xuống dưới 220.000 bao, mức thấp nhất trong 26 năm.

Khoảng 300.000 bao cà phê Brazil dự kiến được đưa vào hệ thống kho ICE, trong đó Olam được cho là đang tìm cách đưa 150.000-200.000 bao vào diện được chứng nhận để kịp giao theo hợp đồng kỳ hạn tháng 12. Louis Dreyfus Company cũng được cho là đang thực hiện kế hoạch tương tự, dù cả hai doanh nghiệp đều không bình luận.

Dữ liệu của Chính phủ Brazil cho thấy xuất khẩu cà phê sang Bỉ trong tháng 8 tăng 245,3% so với cùng kỳ năm trước, lên 31.500 tấn, tương đương hơn 525.000 bao loại 60 kg. Hiện hơn 62.000 bao cà phê Brazil đã được đưa tới các kho trung chuyển và chờ kiểm định để được ICE chứng nhận.

Việc bổ sung nguồn cung có thể gây áp lực lên giá do lượng tồn kho trên ICE là chỉ báo quan trọng đối với thị trường. Tuy nhiên, ngay cả khi khoảng 300.000 bao được bổ sung, tồn kho vẫn chưa đạt ngưỡng 1 triệu bao được xem là tương đối an toàn, cho thấy nguồn cung thực tế vẫn là yếu tố cần theo dõi trong những phiên tới.

PV/VOV.VN
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