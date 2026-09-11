Giá cà phê hôm nay 11/9: Giá cà phê trong nước dao động quanh mốc 95.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, theo cập nhật giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng 11/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch liền trước.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông (cũ) giá cà phê thua mua là 95.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 95.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng có giá thu mua ở mức 95.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), 8 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,7 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch hơn 6 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng cà phê xuất khẩu tăng hơn 10%, nhưng giá trị giảm 11,2% do giá xuất khẩu bình quân giảm.

Vicofa đánh giá, dù kim ngạch giảm so với cùng kỳ, kết quả xuất khẩu vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực. Năm 2025, cà phê Việt Nam lập kỷ lục với 8,9 tỷ USD, tăng gần 60% so với năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, kim ngạch hơn 6 tỷ USD chỉ sau 8 tháng năm 2026 cho thấy ngành cà phê vẫn duy trì được sức cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng đi ngang

Giá cà phê thế giới sáng 11/9 (giờ Việt Nam) đi ngang trên hai sàn giao dịch quốc tế so với phiên trước. Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9/2026 giữ nguyên ở mức 3.442 USD/tấn. Tại sàn New York, giá Arabica kỳ hạn giao tháng 9/2026 đứng ở mức 319,20 cent/lb.

Thị trường cà phê quốc tế đang trong trạng thái giằng co khi nguồn cung từ Brazil tiếp tục tạo áp lực lên giá, trong khi lực mua kỹ thuật và lượng tồn kho được chứng nhận ở mức thấp giúp hạn chế đà giảm.

Đối với Robusta, giá duy trì ổn định sau những phiên biến động gần đây. Thời tiết mưa nhiều tại một số nước sản xuất cà phê châu Á có thể làm chậm tiến độ thu hoạch, qua đó phần nào hỗ trợ giá. Tuy nhiên, lực mua chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng rõ rệt.

Trên sàn New York, Arabica cũng đi ngang khi thị trường tiếp tục cân bằng giữa áp lực nguồn cung từ Brazil và hoạt động mua vào của giới đầu tư. Tiến độ thu hoạch tại Brazil gần hoàn tất, nguồn cung thực tế dồi dào, khiến giá khó bứt phá trong ngắn hạn.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.500 đồng/kg

Theo cập nhật giacaphe.com, giá cà phê trong nước chiều 10/9 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đa phần ổn định so với phiên giao dịch sáng 10/9, duy nhất có khu vực Đắk Nông cũ giá cà phê giảm 300 đồng/kg, hiện có giá thua mua là 95.500 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 95.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cũng có giá thu mua ở mức 95.500 đồng/kg.

Chiều 10/9, giá cà phê trung bình tại Tây Nguyên là 95.500 đồng/kg

Nguồn cung cà phê nhân xô trong nước đang ở giai đoạn cạn kiệt trước khi bước vào vụ thu hoạch mới. Thêm vào đó, thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) chỉ ra làn sóng gom hàng đạt chuẩn EUDR (Quy định chống mất rừng của EU) đang đẩy giá các lô hàng xuất khẩu chuẩn tăng thêm 50 USD/tấn. Các doanh nghiệp quốc tế đang đẩy mạnh thu mua cho các hợp đồng ký từ tháng 10-2026, tạo bệ đỡ lớn cho giá trong nước.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới chiều 10/9 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên 2 sàn giao dịch quốc so với phiên giao dịch trước đó.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2026 trên sàn London ổn định so với phiên trước, giá bán đang là 3.442 USD/tấn. Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 9/2026 đang là 319.20 cent/lb.

Sau các chuỗi ngày chịu áp lực từ thông tin Brazil dự báo đạt sản lượng kỷ lục, cả hai sàn giao dịch quốc tế đã chứng kiến sắc xanh quay trở lại nhờ lực mua kỹ thuật và lượng tồn kho chứng nhận duy trì ở mức thấp

Sàn London (Robusta): Mặt hàng thế mạnh của Việt Nam đảo chiều thành công. Đà tăng 2 phiên liên tiếp của Robusta chủ yếu do yếu tố thời tiết mưa nhiều làm chậm tiến độ và lo ngại rủi ro thu hoạch tại một số nước châu Á.

Sàn New York (Arabica): Giá Arabica giữ nhịp tăng nhẹ dù áp lực nguồn cung từ Brazil vô cùng lớn. Việc thu hoạch của Brazil đã gần hoàn tất giúp lượng hàng thực tế dồi dào, tuy nhiên dòng vốn đầu cơ quay lại sàn phái sinh giúp bảo toàn sắc xanh cho phiên giao dịch.